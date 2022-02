L’sssessore Fioroni: tendenze occupazionali positive

Excelsior: nel primo trimestre 2022 previste 13.460 assunzioni

“Le tendenze occupazionali per il periodo gennaio 2021- marzo 2022 rilevate dall’indagine Excelsior per l’Umbria sono decisamente positive”: lo sottolinea l’assessore regionale Michele Fioroni spiegando che per il primo trimestre 2022 sono previste 13.460 assunzioni, 3.450 in più rispetto al primo trimestre 2021 e ben 1.350 in più rispetto al primo trimestre 2020 che non mostrava ancora segni evidenti della crisi economica conseguente alla pandemia.

Il maggior numero di occasioni continua ad essere nel terziario (3.220) che fa registrare anche una notevole crescita rispetto sia al 2021 (+2.930) sia al 2020 (+1.350).

Meno rilevante la crescita nel settore industriale che offre nel trimestre 2.090 occasioni di lavoro di cui 460 nelle costruzioni. Il 45,7% viene dall’area produzione di beni ed erogazione dei servizi. Per il 43,7% delle assunzioni previste si registra difficoltà di reperimento delle figure richieste.

Nel 37% dei casi si tratta di assunzioni a tempo determinato e nel 18% in somministrazione; nel 22% a tempo indeterminato e nel 6% di apprendistato.