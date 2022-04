L’istituto comprensivo Torgiano Bettona protagonista in Grecia

La scuola umbra IC Torgiano-Bettona, capofila del PROGETTO ERASMUS+ KA229 “…E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE” diretto dalla Prof.ssa Silvia Mazzoni, continua a far partire i propri alunni e docenti per una delle 5 mobilità previste nei 4 paesi partner (Finlandia, Regno Unito, Spagna, Grecia). Il terzo gruppo è partito alla volta di Creta dal 27 marzo al 01 aprile 2022. Davvero una bellissima esperienza per la delegazione, composta dalla Dirigente, da due insegnanti e sette studenti. Un tuffo nella storia e nella mitologia, nei colori, nei sapori e nelle tradizioni greche senza perdere di vista gli aspetti scientifici più strettamente legati al progetto. I popoli di tutte le civiltà hanno immaginato una volta celeste popolata di figure magiche e fantastiche e, dal punto di vista culturale, l’isola di Creta è da sempre fonte di ispirazione di numerosi poeti e scrittori e possiede un fascino enorme legato ai miti e alle leggende. Studenti e docenti partecipanti a questa mobilità hanno avuto la possibilità di ripercorrere i luoghi che hanno visto nascere il mito di “Europa”.

Geograficamente, inoltre, questa mobilità ha avuto luogo nel punto più a sud dell’intero partenariato, permettendo di constatare direttamente a tutti i soggetti coinvolti come la latitudine incida sulla diversa visione del cielo così come sul clima e sul paesaggio e indirettamente sulla storia dello sviluppo umano. La scuola ospitante ha tenuto diversi seminari di approfondimento sulla mitologia greca e gli studenti delle delegazioni ospiti hanno avuto modo di esporre i lavori preparati a scuola confrontando miti appartenenti alle diverse culture per rilevare somiglianze e differenze. Il programma è stato ricco e intenso: visita guidata del centro storico di Heraklion, del Museo Storico, del museo Archeologico e, immancabile, del Palazzo di Cnosso.

Le delegazioni hanno potuto provare i prodotti tipici cretesi, ascoltare la musica popolare, imparare danze tipiche e assistere alla cerimonia di posa del Polar Pointer.

EVENTO DI DISSEMINAZIONE DELLA MOBILITA’ A CRETA

26 APRILE 2022 ore 18:00 Biblioteca di Passaggio di Bettona

Racconto da parte degli studenti e delle docenti in mobilità dell’esperienza