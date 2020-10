Leo Cenci può riabbracciare la sua mamma: addio alla Signora Orietta. Dopo una lunga malattia si è spenta all’età di 76 anni

Leonardo Cenci potrà riabbracciare la sua mamma. La Signora Orietta Ghirga si è spenta nella giornata di martedì 13 ottobre al termine di una lunga malattia. Una ‘Mamma coraggio’ che ha avuto la forza di seguire il figlio nella lunga battaglia contro il cancro, per poi doversene occupare personalmente. Il ricordo è di una donna gentile e premurosa, che ha fatto tanto per l’associazione Avanti Tutta Onlus e in generale per i malati oncologici. I funerali si terranno mercoledì 14 ottobre alle ore 15 presso la chiesa di Santo Spirito a Perugia. Al marito Sergio, al figlio Federico e al resto della famiglia, le più sentite condoglianze della redazione de ‘La Voce del Territorio Umbro’.