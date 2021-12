L’appello di Coletto, mantenere alta l’attenzione contro il Covid

Appello alla prudenza dell’assessore regionale alla Salute e alle Politiche sociali, Luca Coletto, vista la forte crescita dei contagi al Covid in Umbria nelle ultime settimane.

“Rivolgo un appello a tutti i cittadini umbri che hanno sempre mostrato grande responsabilità – ha affermato l’assessore – affinché in vista del periodo natalizio mantengano alta l’attenzione sui comportamenti individuali e collettivi, riducendo il più possibile i momenti di aggregazione in luoghi chiusi, soprattutto in presenza di soggetti non ancora vaccinati.

In particolare, i giovani, che in questo momento sono i più esposti al contagio, durante le prossime vacanze sono chiamati ad evitare assembramenti e ad usare le mascherine anche all’aperto, ove è obbligatorio, preferibilmente le FP2 che garantiscono una protezione maggiore dal virus”.