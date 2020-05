L’Aereoporto San Francesco d’Assisi pronto a ripartire. Messe a punto tutte le misure per garantire la sicurezza di passeggeri ed operatori

L’Aereoporto “San Francesco di Assisi” è pronto a ripartire. Sono, infatti, quasi ultimate le operazioni di messa in sicurezza della struttura e sono stati presi tutti gli accorgimenti necessari per proseguire l’attività ma garantendo la sicurezza di passeggeri ed operatori. Concretamente, l’accesso alle aeree terminal sarà consentito ai soli passeggeri in partenza.

È stato, inoltre, realizzato un percorso interno ben preciso ed in sicurezza, con gli imbarchi che avverranno sempre a piedi e con il regolare distanziamento. Per quanto riguarda i passeggeri, tutti, sia quelli in arrivo che quelli in partenza, saranno sottoposti a controlli sanitari. Un’apposita cartellonistica indicherà all’interno dello scalo le raccomandazioni per evitare assembramenti. Dispenser con igienizzante sono stati istallati in tutte le aree del terminale, le quali saranno sottoposte a regolare sanificazione. Dalla Sase, la società di gestione del San Francesco di Assisi, spiegano che