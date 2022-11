‘La pandemia in-finita, obbligo vaccinale: stato di diritto o stato totalitario?’ A Perugia convegno di Cosau e Cosar

Il Comitato sanitari umbri e il Comitato sanitari della provincia di Arezzo organizzano l’evento sabato 19 novembre, dalle 10 alle 19 all’hotel Brufani

Si terrà sabato 19 novembre, dalle 10 alle 19 nella sala Raffaello dell’hotel Brufani a Perugia, il convegno dal titolo ‘La pandemia in-finita, obbligo vaccinale: stato di diritto o stato totalitario… Dopo la sentenza della Corte costituzionale?’, organizzato da Comitato Sanitari Umbri (Cosau) e Comitato Sanitari della provincia di Arezzo (Cosar).

Sarà una giornata di studio in cui verranno affrontate tematiche sanitarie e giuridiche inerenti al tema dell’obbligo vaccinale Covid 19 “introdotto in Italia – spiegano gli organizzatori – per alcune categorie ed ultra-cinquantenni, ma di fatto per tutta la popolazione ultra dodicenne pena l’esclusione dal lavoro e/o dalla vita sociale”. “Il 29 novembre – continuano gli organizzatori – la Corte costituzionale deciderà in merito all’obbligo vaccinale, ovvero deciderà se l’Italia si trasformerà in uno Stato totalitario, confermando come costituzionale l’obbligo vaccinale, oppure, come auspichiamo, dichiarerà tale obbligo incostituzionale e quindi continueremo a vivere in uno Stato di diritto”.

Il convegno si articolerà in due sessioni: dalle 10 alle 14 sono in programma gli interventi di Mauro Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto di Medicina Biologica di Milano, che parlerà di ‘Spike vaccinale e spike virale, Giuseppe Barbaro cardiologo ospedaliero di Roma che relazionerà su ‘Vaccini anti Covid – 19 e complicanze cardiovascolari’, Fabio La Falce, farmacista ospedaliero di Pordenone, che parlerà di ‘Appropriatezza prescrittiva dei vaccini’ Covid 19’, Alberto Donzelli, presidente della Fondazione Allineare Sanità e Salute di Milano che illustrerà gli ‘Eventi avversi dei vaccini negli adulti e nei bambini’ e Joseph Tritto, presidente della World Academy of BioMedical Sciences and Technologies di Parigi, che spiegherà ‘Oms – Fda – Ema: chi sono e al servizio di chi?’.

La seconda sessione, dalle 15 alle 19, vedrà impegnati i relatori Alessandra Chiavegatti, magistrato del Tribunale per i minorenni di Bologna, che affronterà il tema ‘Pandemia e vaccini: dove stiamo andando?’; l’avvocato Lina Manuali, già Giudice onorario del Tribunale di Pisa, con l’intervento ‘Dai lockdown alle discriminazioni sociali’; Alessandro Fusillo, avvocato del Foro di Roma, che discuterà degli ‘Aspetti internazionalistici nella rimessione alla Corte Costituzionale’ e infine Chiara Attala, avvocato del Foro di Perugia, che si esprimerà sull’‘Obbligo vaccinale: ordinanze e rimessione alla Corte Costituzionale’.

Per informazioni si può telefonare al numero 3491885747 o visitare il sito www.cosau.it e la pagina Facebook ‘Comitato Sanitari Arezzo’. In ogni caso, per chi non potesse partecipare in presenza l’intera giornata verrà trasmessa in diretta sul canale web 9MQ al link https://www.facebook.com/9MQWEBTV/