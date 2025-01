La giovane violinista Irenè Fiorito vince il XXI Premio “Roscini-Padalino”

Premiata e vincitrice di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali, la musicista romana classe 2000 è stata valutata dalla commissione esaminatrice composta da Paolo Arcà (direttore artistico della Società del Quartetto di Milano e del Teatro dell’Opera di Roma), Enrico Bronzi (direttore artistico degli Amici della Musica e della Sagra Musicale Umbra), Stefano Ragni (docente all’Università per Stranieri di Perugia e critico musicale) e Andrew Starling (già direttore artistico degli Amici della Musica).

È la venticinquenne violinista Irenè Fiorito la vincitrice della ventunesima edizione del Premio “Roscini – Padalino”, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per favorire la formazione e la professionalizzazione di giovani e meritori strumentisti.

La commissione esaminatrice, composta da Paolo Arcà (direttore artistico della Società del Quartetto di Milano e del Teatro dell’Opera di Roma), Enrico Bronzi (direttore artistico degli Amici della Musica e della Sagra Musicale Umbra), Stefano Ragni (docente all’Università per Stranieri di Perugia e critico musicale) e Andrew Starling (già direttore artistico degli Amici della Musica), ha attribuito alla giovane musicista romana il premio di 15.000 euro, per la partecipazione a corsi di specializzazione e/o di perfezionamento da seguire in prestigiosi organismi nazionali o internazionali.

Nata a Roma nel 2000, Irenè Fiorito si diploma a quindici anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, presso il Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma. Nel 2020 e nel 2022 ottiene rispettivamente il Master of Arts in Music Performance e il Master of Arts in Specialized Music Performance per solisti presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano nella classe del M° Pavel Berman, con il quale studia dal 2015.

È stata premiata e vincitrice di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali, tra i quali il Concorso Internazionale Lipatti di Roma, il I Concorso Internazionale Concentus di Roma, il XVI Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale Riviera Etrusca di Piombino, il Premio Crescendo di Firenze, il IV Concorso Violinistico Internazionale Marie Cantagrill di S. Lizier in Francia, l’International Music Competition Salzburg GrandPrix Virtuoso, il XXVI Concorso Violinistico Internazionale Postacchini, il XXXVIII Concorso Internazionale di Violino Premio Rodolfo Lipizer. Suona un violino J. Ceruti del 1848 gentilmente concesso dalla Fondazione ProCanale di Milano.



Il premio “Roscini – Padalino”

Grande amante della musica classica strumentale, Leandro Roscini è stato socio degli Amici della Musica per moltissimi anni e tra i più assidui ed entusiasti frequentatori dei concerti organizzati dall’Associazione perugina. Prima della sua scomparsa, nel 2001, ha voluto destinare una cospicua parte del suo patrimonio a favore di giovani strumentisti umbri che intendono fare della musica una carriera professionale. Il fondo del Premio è stato incrementato ulteriormente da un generoso lascito testamentario di Giancarlo Padalino, amico di vecchia data di Leandro Roscini.

