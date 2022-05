La Federciclismo Umbria riferimento nazionale per la formazione di nuovi tecnici

A Pretola 43 aspiranti coach hanno sostenuto l’esame per l’abilitazione alle categorie giovanili ‘TI2’. Il Presidente Massimo Alunni: “L’aspetto formativo è al centro del nostro programma di lavoro”

L’Umbria come riferimento per la formazione di nuovi tecnici nella disciplina del ciclismo. Sabato 21 maggio, presso il CVA di Pretola, il Comitato Regionale della Federazione Italiana Ciclismo ha organizzato l’esame finale (orale + pratica) per l’assegnazione dell’abilitazione a ‘tecnico delle categorie giovanili ‘TI2’. Ben 43 gli aspiranti allenatori provenienti dal territorio umbro e anche da altre regioni italiane, come Lazio, Marche, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata e Trentino Alto Adige. Il ruolo di esaminatori è stato affidato a Maurizio Bonomi, Leonardo Chieruzzi e Francesco Gargaglia. In una giornata così importante per il Comitato Regionale non è voluto mancare il Presidente Massimo Alunni, accompagnato dal vice, Roberto Cocchieri, dal Presidente provinciale di Perugia, Luciano Bracarda e dal delegato di Terni, Ernelio Massarucci. Presente anche il delegato UCI (Unione Ciclistica Internazionale) Daniela Isetti, ex commissario del Comitato Regionale Umbria e per molti anni Vicepresidente nazionale della Federazione.