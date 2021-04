Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria-Marche: Vincenzo Caputo indicato come Direttore Generale. Intesa raggiunta tra i Presidenti delle due Regioni



Nella seduta odierna la Giunta regionale dell’Umbria ha deliberato l’indicazione – dopo l’intesa tra la Presidente dell’Umbria Donatella Tesei e il Presidente delle Marche Francesco Acquaroli – del nuovo Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Si tratta di Vincenzo Caputo, nato nel 1960, già professore, tra l’altro, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli, Federico II, docente di numerosi Master presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dello stesso Ateneo, nonché Direttore Area Sanità Pubblica Veterinaria della Asl 1 Napoli e Direttore del Centro di riferimento Igiene Urbana Veterinaria della Regione Campania.

La sua formazione passa attraverso: la laurea in Medicina Veterinaria, i Diplomi di specializzazione prima in “Malattie infettive, profilassi e Polizia Veterinaria”, in “Ispezione degli alimenti di origine animale” e in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, nonché del Master in pratica manageriale pubblica e in alcuni corsi di formazione sempre in ambito manageriale.

Ora sarà avviato l’iter che porterà, dopo i passaggi che coinvolgeranno la Regione Marche e il Ministero della Salute, alla nomina ufficiale.