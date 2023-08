Isola Maggiore, Mancini (Lega): “Importante valorizzare questo luogo anche con le risorse della tassa di sbarco”

“Il Lago Trasimeno rappresenta una ricchezza per la nostra regione sia dal punto di vista del turismo che dell’economia, per questo merita di essere valorizzato – esordisce il Consigliere Regionale della Lega Valerio Mancini, Presidente della Commissione Turismo e Sviluppo Economico – nei giorni scorsi sono stato a visitare Isola Maggiore, la perla del Trasimeno, che, oltre a panorami mozzafiato e attività di ristorazione e ricettive che accolgono ogni anno migliaia di turisti, vanta anche un percorso museale gestito dalla Pro Loco. Nel 2020, anno della pandemia, i musei hanno registrato 8.643 ingressi, quasi 10.500 nel 2022 mentre nel 2022 12.130 – rende noto Mancini – quest’anno, fino al 31 luglio, sono stati 8.144 gli ingressi, ben 2.398 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Nel 2022 sono sbarcati sull’Isola quasi centomila turisti – prosegue Mancini – si tratta di numeri che testimoniano come questo luogo sia vivo e attrattivo. Dal 2018 i turisti che arrivano alla Maggiore con il traghetto pagano una tassa di sbarco al Comune di Tuoro – spiega Mancini – si tratta di ingenti risorse che devono essere investite per valorizzare l’Isola. Nei mesi scorsi, su mia iniziativa, la Seconda Commissione, che presiedo, si è interessata al Lago Trasimeno tanto che a giugno siamo stati al Club Velico di Castiglione del Lago per un’audizione con gli amministratori locali, i vertici di EAUT, della Regione Umbria, di Afor, i rappresentanti delle Cooperative di Pescarori e i gestori di alcune attività del territorio – ricorda Mancini – un percorso che è iniziato a Citerna e si è concluso a Valfabbrica e che sarà al centro di una Proposta di Risoluzione che approderà in Aula al rientro dalla pausa estiva. Stare tra la gente consente di cogliere le problematiche e i punti di forza di ciascun territorio – conclude Mancini – continuerò ad essere al sevizio di tutte le comunità dell’Umbria e a portare la voce dei cittadini nelle istituzioni”.