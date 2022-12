Incontro tra U.I.C. e Assessore Melasecche promosso da Ricci (Lega)

Il Consigliere della Lega, Comune di Perugia, Roberta Ricci, Vice Presidente del Consiglio Comunale, è stata promotrice di un incontro tra i rappresentanti dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Massimo Isidori (Presidente Regionale), Maurizio Sbianchi (Presidente Provinciale di Perugia), Daniele Maccaglia (Presidente Provinciale di Terni) e l’Assessore Regionale ai Trasporti Enrico Melasecche.

“Ho fortemente voluto questo incontro – commenta il Consigliere Comunale Roberta Ricci (Lega) – da anni sono vicina all’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e sono al loro fianco in ogni battaglia. Abbiamo portato all’attenzione dell’Assessore Melasecche la possibilità di riservare sconti speciali ai ciechi e agli ipovedenti gravi su biglietti e abbonamenti, ma soprattutto la necessità istituire un abbonamento unico di libera circolazione che consenta alle persone cieche e ipovedenti di viaggiare gratuitamente nel territorio regionale senza limiti di orari o corse, sia per autobus che per treni, ma anche navette per l’aereoporto, battelli sui laghi e funivie. Si tratta di un passo fondamentale per abbattere un enorme ostacolo che di fatto impedisce l’inclusione sociale dei disabili visivi – prosegue Ricci – per loro il trasporto pubblico è indispensabile non solo per raggiungere il posto di lavoro, ma anche per potersi muovere verso destinazioni e tratte diverse. Spesso molti disabili visivi devono sostenere onerosi costi per abbonamenti che coprono in realtà una sola tratta in aggiunta ai costi dei titoli di viaggio per altre destinazioni – spiega Ricci – inoltre i non vedenti devono anche farsi carico dell’onere del biglietto per l’accompagnatore. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato attivamente a questo incontro portando all’attenzione delle istituzioni una tematica di assoluto rilievo e grazie soprattutto all’Assessore Enrico Melasecche per aver ascoltato con grande attenzione le proposte pervenute dall’Associazione, anticipando idee e soluzioni, garantendo il massimo impegno personale per interloquire con i gestori dei vari servizi pubblici nel cercare di rispondere alle esigenze di una categoria e assicurando al contempo una verifica affinché i nuovi mezzi di trasporto pubblici siano dotati di sistema di consultazione della localizzazione tramite App oltre alla vocalizzazione delle varie fermate. Lavorare per garantire la piena inclusione delle persone con disabilità deve essere un obiettivo primario e condiviso – conclude Ricci – se tutti vengono messi nella condizione di poter vivere senza ostacoli, a guadagnarci è l’intera comunità. “Il problema – ha aggiunto l’Assessore Melasecche- ad oggi è dato non di certo dalla mancanza di sensibilità ma dalla difficoltà da parte del bilancio della Regione di farsi carico di uno squilibrio del settore trasporti che ha fin qui prodotto un mare di debiti. Occorrerebbero ingenti risorse per far fronte alla molteplicità di richieste che pervengono dalle categorie più disparate. In questa fase, oltre alla necessità di riorganizzare l’intero servizio TPL su obiettivi di qualità ed efficienza, anche ricorrendo per la prima volta dopo decenni ad una gara seria in corso di definizione, occorre ascoltare le richieste sindacali, alcune che fra l’altro vorrebbero imporre un incremento dei costi assurdo, ma anche quelle di chi chiede giustamente maggiore sicurezza, agevolazioni per pendolari e studenti, oltre alle varie associazioni che tutelano le piú diverse fragilità. Il fronte è vasto e lo sforzo in corso è notevole. Alcuni obiettivi in questi primi tre anni sono stati già raggiunti. Faremo tutto il possibile per trattare con i gestori anche il caso oggi proposto. Lo ricordo, siamo passati dal TPL un tempo pubblico, gestito da società regionali, a quello attuale completamente privatizzato dalla giunta che ci ha preceduto, per cui è tutt’altro che facile ottenere facilitazioni a condizioni che non siano a regime di mercato. Faremo di certo tutto il possibile e ci confronteremo entro febbraio per verificare i possibili miglioramenti del quadro attuale”.