Incidente sulla e45: traffico in tilt

Un mezzo pesante si è intraversato, occupando completamente la strada

Nella mattinata odierna, è avvenuto un incidente stradale lungo la e45 zona ponte San Giovanni direzione Foligno. Un mezzo pesante ha sbandato urtando sia le barriere laterali sia lo spartitraffico centrale, occupando e bloccando completamente la strada. Fortunamente il conducente illeso, ma i disagi alla mobilità sono stati notevoli.

A causa di uno sversamento di gasolio è temporaneamente chiusa anche la corsia di sorpasso della carreggiata opposta (direzione Roma) dove si registrano rallentamenti tra Collestrada e Ponte San Giovanni. L’Anas ha annunciato che il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano. Per i veicoli provenienti dal raccordo autostradale Perugia-Bettolle e diretti sulla E45 è chiuso l’innesto in direzione Cesena (uscita obbligatoria in direzione Roma). Al momento si registrano rallentamenti da Prepo all’innesto E45. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la viabilità. L’autoarticolato viaggiava con il vano di carico vuoto. Sul luogo anche i vigili del fuoco.