In Umbria misure su scuola, trasporti e centri commerciali. Didattica a distanza per il 50% alle superiori Bus pieni al 60%

Dal 20 ottobre e fino al 14 novembre la Regione Umbria ha regolamentato in maniera restrittiva, dove non previsto dal Dpcm, alcune “situazioni importanti” per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19.

Dalle scuole (didattica a distanza giornaliera prevista per il 50% degli studenti delle scuole superiori) ai trasporti (riduzione dell’indice di riempimento dei mezzi che dall’80% previsto per legge sarà portato al 60%) fino ai centri commerciali (contenimento del numero di persone, rispetto alla superficie, che possono accedere contemporaneamente). La presidente della Regione, Donatella Tesei, insieme agli assessori della Giunta regionale, ha illustrato nel corso di una videoconferenza stampa i nuovi provvedimenti, “misure restrittive che vanno ad aggiungersi a quelle contenute nel Dpcm”.