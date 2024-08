In arrivo “UmbriaWine”, tra le novità anche cinque degustazioni guidate da esperti del settore

Manca ormai poco al ritorno, con la sua seconda edizione, di UmbriaWine, il festival che celebra il vino umbro in programma dal 13 al 15 settembre nel centro storico di Perugia. Dopo la prima grande novità del cambio nome (da UWine a UmbriaWine per caratterizzare ancora di più il legame tra l’evento e i vini umbri) sono tante altre le sorprese in arrivo.

Per questa seconda edizione, infatti, oltre agli stand posizionati lungo le iconiche zone del centro storico del capoluogo umbro (50 cantine esclusivamente di provenienza umbra distribuite tra Piazza Italia, Giardini Carducci, Piazza della Repubblica, Piazza Matteotti) ci saranno anche le degustazioni private, dedicate agli esperti del settore, agli amanti del vino e ai tanti partecipanti della manifestazione desiderosi di vivere un’esperienza unica.

Le location scelte, in linea con la filosofia di creare una simbiosi con le attività del centro storico, sono di prim’ordine e rappresentano le prime strutture dell’Hospitality perugina.

Si comincia con la Terrazza Collins’ presso l’Hotel Brufani, per poi proseguire con la Locanda della Posta, Hotel La Rosetta ed infine la magnifica terrazza del Priori Secret Garden.

A condurre le degustazioni saranno i migliori esperti regionali del settore vitivinicolo: Antonio Boco, Jacopo Cossater, Alberto Palliotti, Anna Chiara Baiocchi, Francesca Granelli.

Le degustazioni sono a numero limitato, per un massimo di 30 posti ciascuna (20 per la Locanda della Posta) ed i relativi ticket sono disponibili sulla piattaforma di Ticket SMS (salvo esaurimento posti). Di seguito il programma completo delle degustazioni.

Venerdì 13 settembre (ore 17:30) con “Autoctoni d’Umbria” Jacopo Cossater e Alberto Palliotti nella Terrazza Ristorante Collins’ (Hotel Brufani) porteranno i presenti alla scoperta dei vini più caratteristici della regione, scoprendo le particolarità ed i segreti dei vitigni autoctoni umbri come il Trebbiano Spoletino e l’Uva Cornetta.

Sempre venerdì 13 settembre (ore 17:30) ci sarà anche “Montefalco Terra per il Vino” a cura di Antonio Boco alla Locanda della Posta. Il giornalista enogastronomico farà scoprire i segreti di una delle terre più rinomate al mondo per la produzione di vino, quella di Montefalco.

Sabato 14 settembre (ore 17:30) “Vino Mosso” a cura di Antonio Boco: nel roof del Priori Secret Garden si potranno conoscere, scoprire e degustare i migliori vini mossi umbri.

Domenica 15 settembre (ore 17) nella Terrazza Ristorante Collins’ (Hotel Brufani) sarà la volta di “Effetto Rosè” a cura di Francesca Granelli per Le Donne del Vino Umbria (associazione senza scopi di lucro che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva enologica). La degustazione andrà alla scoperta dei vini rosati, partendo dai frizzanti passando per il fermo e fino a giungere ai Corte Bacaro.

Ancora domenica 15 settembre (ore 17:30) all’Hotel La Rosetta le degustazioni termineranno con “Racconti di un’Uva – Il Gamay del Trasimeno” a cura di Anna Chiara Baiocchi dell’Associazione Italiana Sommelier AIS Umbria. Il focus della degustazione sarà sui Gamay provenienti dall’oasi naturale nel cuore dell’Umbria, il Lago Trasimeno.

UmbriaWine è organizzato dall’associazione Open Mind con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Camera di Commercio dell’Umbria.

Il biglietto per UmbriaWine, acquistabile al costo di 15 euro sia in loco che in prevendita (tramite i canali digitali), comprende 5 token degustazioni, il calice della manifestazione ed il portacalice ufficiale dell’evento. I biglietti sono disponibili sul sito internet dell’evento (www.umbriawine.it) grazie alla collaborazione con il portale Ticket SMS.