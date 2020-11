Il Prof. Giancarlo Agnelli raggiunge l’età pensionabile. Il Rettore Oliviero: “Luminari del suo livello onorano l’Università, non possiamo rinunciare al suo contributo”

Direttore della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia, Coordinatore della struttura di Medicina Interna Vascolare d’Urgenza “Stroke Unit”, Presidente del Comitato etico regionale, membro del comitato di ricerca della European Federation of Internal Medicine, solo per citare alcuni degli incarichi assunti in carriera dal Prof. Giancarlo Agnelli, Ordinario di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Perugia e autore di più di 400 articoli scientifici pubblicati sulle maggiori riviste internazionali.

Non c’è da stupirsi, quindi, che la recente notizia del collocamento a riposo del Prof. Agnelli per raggiunti limiti di età abbia scatenato una salva di dichiarazioni di stima, unite all’augurio di chi, ben conoscendo le straordinarie capacità del professore, lo esorta a continuare a dare il suo contributo in un momento così delicato.

Tra questi, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, che a tale proposito ha rilasciato la seguente dichiarazione