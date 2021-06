“Il nuotatore paralimpico Riccardo Menciotti pronto a partire in sicurezza per Tokyo 2021”

Il nuotatore paralimpico ternano Riccardo Menciotti ed il presidente del Cip Umbria Gianluca Tassi sono stati ricevuti a Palazzo Cesaroni dalla vice presidente dell’Assemblea legislativa, Paola Fioroni.

“È stato un piacere ed un onore – spiega Paola Fioroni – potermi congratulare con Riccardo Menciotti, il nuotatore umbro che ha regalato all’Italia ben due bronzi nei Campionati europei del mese scorso in Portogallo. La nostra preoccupazione era quella di garantire a Riccardo di potersi allenare e viaggiare in sicurezza per i suoi impegni internazionali. Per questo posso dirmi molto soddisfatta perché la Regione Umbria si è adoperata per programmare la vaccinazione anti – Covid 19 a Menciotti in vista delle imminenti Paralimpiadi di Tokyo. La determinazione e l’impegno di questo atleta e il grande lavoro continuo che il presidente Tassi porta avanti sul tema, ci ricordano come lo sport non sia solo uno strumento efficace di riabilitazione ma funga da reale veicolo di inclusione attiva per tutti. Nel fare a Riccardo i migliori auguri ed un grosso in bocca al lupo per questo avvincente impegno sportivo – conclude la vice presidente Fioroni – auspico che il suo esempio come quello di tutti gli atleti del Cip Umbria possano essere veicolati nella nostra comunità per sensibilizzare e permettere una sempre maggiore crescita culturale di piena inclusività”.