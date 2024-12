Il Natale nella Basilica di San Francesco

Nel pomeriggio si è tenuta l’accensione dell’albero e della videoproiezione con la benedizione del presepe

Si sono aperti con la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero nella Piazza inferiore di San Francesco i festeggiamenti per il Natale presso la Basilica di San Francesco in Assisi. Nel pomeriggio, S.Em. il Card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, ha presieduto in chiesa inferiore la Celebrazione eucaristica animata dalla Cappella Musicale della Basilica. Alle 18.10 è seguita in piazza l’accensione dell’albero di Natale e della videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore della Basilica (una videoproiezione impreziosisce anche la facciata della chiesa della frazione di Rivotorto) insieme alla benedizione e all’inaugurazione del presepe.

All’evento hanno preso parte e con l’occasione hanno rivolto un breve messaggio ai presenti: il Sindaco di Assisi e Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, Carlo Suani, portavoce del vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano Daniel Alfreider, e Stefan Leiter, Sindaco di Laion (BZ), Comune altoatesino che ha donato l’albero di Natale.

L’albero posto in Piazza inferiore è stato donato dal Comune altoatesino di Laion (BZ) ed è alto 12,5 metri. Anche quest’anno vi è legata un’importante iniziativa di carità: le palline che lo addobbano portano infatti il nome dei benefattori che con il loro sostegno permetteranno a tante famiglie in difficoltà di trascorrere un Natale sereno.

Il presepe posto sotto all’albero è un’opera realizzata a mano dagli artisti Filip Moroder Doss e Thomas Comploi e prende il nome di “Gesù pupilla di luce”. Lo studio fatto dall’artista Filip Moroder Doss sul significato della rappresentazione della nascita di Gesù lo porta a lasciarsi ispirare da San Francesco, che volle rievocare questo momento storico straordinario – da lui stesso definito come “l’umiltà dell’incarnazione”.

L’opera in legno tiglio è composta da figure alte fino a 240 cm, per una larghezza complessiva di 10 metri e un peso di 1200 chili. È stata già esposta, tra gli altri, nel chiostro della Basilica di Sant’Ambrogio di Milano.

Anche le offerte raccolte con l’esposizione del presepe contribuiranno alle iniziative di solidarietà della comunità dei frati del Sacro Convento.

La videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore della Basilica, completamente rinnovata, è realizzata da EnelX grazie al sostegno del Comune di Assisi e introduce alle prossime celebrazioni per gli 800 anni del Cantico delle creature del 2025. Tutte le chiese e monumenti di Assisi fanno parte di un cammino ispirato al Cantico di frate sole che si conclude proprio alla Basilica di San Francesco. La proiezione esprime un doppio contenuto a partire dalle ultime strofe del componimento: quello del perdono, in sintonia con il cuore del messaggio che i frati del Sacro Convento hanno scelto per questo Natale, e il tema della natività di Cristo celebrata attraverso le parole di lode a Dio di San Francesco stesso. La videoproiezione sarà accesa tutti i giorni dalle 17 alla mezzanotte fino al 23 dicembre. Poi, fino al 6 gennaio, l’accensione sarà prolungata fino alle 2 del mattino.

Questa celebrazione della gioia e della speranza è stata allietata dal coro “Le stelle di Natale”, diretto da fra Maurizio Lenti, OFMCap, e composto dai bambini dell’Istituto Comprensivo Assisi 1 di Assisi-Rivotorto, dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino e dell’Istituto Comprensivo di Sigillo-Scheggia-Costacciaro-Fossato di Vico.

L’evento è reso possibile grazie al contributo della Regione Umbria, della Provincia autonoma di Bolzano, di Devotio – Esposizione Internazionale di prodotti e servizi per il mondo religioso.