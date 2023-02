I carri di San Sisto nel centro storico di Perugia

In piazza IV Novembre le grande festa di carnevale con i bambini delle scuole

Festa grande in piazza IV novembre, nel corso della mattinata del 21 febbraio “martedì grasso”. Per godere della presenza in centro storico dei carri allegorici del carnevale di San Sisto, grazie all’organizzazione del Comune di Perugia, che ha messo a disposizione gli autobus per il trasporto, sono giunti da tutti i quartieri cittadini i bambini e le bambine delle scuole perugine per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza tra coriandoli, stelle filanti e musica.

Quattro i carri, posizionati accanto alla fontana Maggiore, realizzati da altrettanti rioni di San Sisto, rappresentati dal presidente Federico Boncio e da tanti altri volontari. “La Torre” ha proposto il tema, caro ai perugini, “Gimo ai baracconi”; Perugia due “Avatar, la via dell’acqua” ispirato ai temi della libertà, del senso di unione e famiglia; Il Toppo ha proposto “Grease, ritorno agli anni ‘50” per far rivivere l’energia di quegli anni a suon di rock; infine il rione il cedro ha presentato “Vicky il vichingo”, ragazzino timido ed assennato che ama risolvere i problemi con l’intelligenza anziché con la forza.