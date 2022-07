Home Futuro, movimenti di danza nei territori del sisma

L’iniziativa si rivolge alle comunità locali con azioni specifiche in base a differenti fasce d’età

Movimenti continui tra discipline artistiche per rivitalizzare e trasformare in energia positiva

il dramma che è stato. Dance Gallery torna, anche in questo 2022, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016/17 e lo fa attraverso una serie di azioni e performance partecipative con il progetto

Home Futuro Presente. Iniziativa ideata e promossa da Dance Gallery, associazione perugina che dal 1994 si occupa di arti performative, danza e linguaggi del corpo, per i Comuni di Norcia, Cascia, Arrone, Spoleto e Ferentillo in risposta all’avviso pubblico per il sostegno a progetti di spettacolo dal vivo nei comuni del ‘cratere del terremoto’ della Regione Umbria.

Danza, teatro, circo contemporaneo, video storytelling, narrazioni, per un racconto del passato e nuove visioni di futuro. Un Futuro Presente. Già Cascia e Spoleto sono state teatro di diverse azioni tra residenze di danza e laboratori di narrazione nei mesi di aprile maggio e giugno con Silvia Giordano, Gilles Dubroca e il duo artistico Grimm Twins.

Il programma di luglio parte domenica 17 luglio alle 19.30, al parco Rafting e Canoa di Arrone (TR), con la condivisione pubblica della residenza della compagnia Opera Bianco che da aprile ha abitato gli spazi di Arrone e lavorato con la comunità Il Tiglio di Ferentillo. Il 21 luglio, 21.30, sempre ad Arrone, in piazza Garibaldi, va in scena Dolce Salato della Compagnia Carpa Diem. Spettacolo di circo-teatro con palo cinese, bici acrobatica, monociclo e clown. Una performance buffa, tenera e surreale per la gioia di bambini e adulti.

Venerdì 22 luglio è la volta di Spoleto. Alle 18.30, presso la Casina dell’Ippocastano, va in scena Anouk della Compagnia TPO, in collaborazione con La Mama Umbria International. Ancora un titolo destinato alle famiglie in quanto Anouk è un’azione teatrale creata per condividere l’esperienza e il valore dell’amicizia tra bambini che provengono da aree geografiche e culture diverse. Sulla scena due personaggi cercano di scoprire la propria identità attraverso un gioco fisico ma soprattutto ponendosi delle domande profonde.

Lo spettacolo adotta un sistema di comunicazione basato sulla tecnologia “silent disco”, ogni bambino ascolta i testi e le musiche attraverso una cuffia creando così una immersività fisica prodotta dalla qualità stereo dei suoni. Per bambini a partire dai 5 anni.

Domenica 24 luglio Home si sposta a Norcia per lo spettacolo Mbira della Compagnia Aldes/Roberto Castello.

Mbira è una parola che offre un pretesto ideale per parlare di Africa e per mettere in evidenza quanto poco, colpevolmente, se ne sappia. Progetti come Mbira nascono per tutti quei posti in cui c’è voglia e bisogno di distrarsi, divertirsi e stare bene senza necessariamente smettere di pensare o di porsi domande sul proprio ruolo e sul proprio rapporto con gli altri. Uno spettacolo in cui l’energia della danza e della musica, insieme, diventano irresistibili e travolgenti e trasformeranno Piazza San Benedetto in una piazza danzante.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e i titoli dedicati all’infanzia e adolescenza godono del marchio umbria cultura i