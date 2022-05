Grifonissima, la presentazione dell’evento 2022

Dopo il forzato annullamento del 2020 e la coraggiosa edizione “simbolica” del 2021 torna la Grifonissima, ancora di più testimonianza di resistenza e volontà di ripresa per il nostro territorio e per il mondo dello sport

La manifestazione, ancora per quest’anno, E SPERIAMO PER L’ULTIMA VOLTA, sarà riservata alla sola sezione agonistica con la partecipazione esclusivamente di atleti tesserati e personale di servizio identificato e tracciato (giudici, cronometristi, sicurezza, service, volontari, sanitari, ecc…) secondo il protocollo previsto dalla FIDAL e secondo le normative comunali, regionali e nazionali che saranno valide al momento. Non ci sarà però un limite alle iscrizioni per cui si ipotizza una partecipazione di circa 500 atleti sia FIDAL che iscritti a società affiliate ad enti di promozione sportiva.

Il percorso è quello classico di 10,4 km tutto all’interno del centro storico di Perugia, particolarmente gradito ai podisti e certamente uno dei più fotogenici d’Italia!

Pasticceria Sandri. Un abbinamento eccellente!

La Pasticceria Sandri recentemente riaperta da un gruppo di imprenditori perugini, amici della Grifonissima, ospita gentilmente questa conferenza stampa nel suo nuovo dehors, offrendo la possibilità di presentare la manifestazione con uno scenario unico ed impareggiabile: La Fontana Maggiore di Perugia ed il Duomo della Città.

A questo la Pasticceria Sandri ha aggiunto una preziosissima chicca dedicando una intera vetrina alla manifestazione con al centro un dolce stupendo, realizzato dalla cake designer Flavia Garreffa.

ISSIMA energia: main sponsor della GRIFONISSIMA e azienda vicina alle famiglie

Main sponsor della 41esima edizione della Grifonissima è ISSIMA energia superlativa.

ISSIMA è un fornitore di energia, basato a Perugia, operativo su tutto il territorio nazionale, che garantisce un servizio fondato sulla fornitura di energia 100% rinnovabile, a casa e in azienda, per la tutela dell’ambiente.

L’azienda è main sponsor della GRIFONISSIMA e l’iniziativa è nata con l’obiettivo di rivolgere un aiuto concreto ai cittadini, in un periodo delicato causato dai forti aumenti del costo dell’energia e gas.

ISSIMA garantisce un servizio fondato sulla fornitura di energia 100% rinnovabile a casa e in azienda, per la tutela dell’ambiente e per il bene delle nuove generazioni.

Una realtà interamente umbra che opera su tutto il territorio nazionale e che punta a sensibilizzare la comunità sull’importanza di costruire un futuro sostenibile. ISSIMA migliora la vita delle persone, anche grazie ad opportunità di risparmio, con vantaggi in bolletta per i clienti.

Rispetto per l’ambiente, vivere sano e centralità della persona: questi i temi alla base della sinergia tra ISSIMA e GRIFONISSIMA. Una collaborazione solida ed un legame forte tra le due realtà, che si pone come obiettivo quello di fondere sviluppo e sostenibilità in un valore unico.

Per questo motivo, ISSIMA, in occasione della Grifonissima, lancia una promozione unica e dedicata esclusivamente alle famiglie umbre mediante uno sconto pari ad 1 mese della componente energia per una permanenza minima di 1 anno. L’offerta è valida solo per le utenze domestiche, fino a lunedì 16 maggio.

L’energia elettrica di ISSIMA è sempre 100% verde proveniente da fonte rinnovabile.

AVANTI TUTTA. PARTNER SOCIAL DI GRIFONISSIMA!!!

ISCRIZIONI CHARITY A FAVORE DI AVANTI TUTTA

La quota di iscrizione alla Grifonissima è di 12 euro ma sarà possibile iscriversi anche con una donazione ad Avanti Tutta di 3 euro e quindi con costo di iscrizione di 15 euro.

Al termine delle iscrizioni l’organizzazione della Grifonissima RADDOPPIERA’ l’importo raccolto per Avanti Tutta aggiungendo altri 3 euro per ogni atleta che ha partecipato alla donazione per l’Associazione fondata da Leonardo Cenci.

Inoltre la societa’ che presenterà il maggior numero di iscritti con donazione si aggiudicherà il Trofeo Avanti Tutta!!

Il ricavato contribuirà a sostenere il progetto di punta del 2022 di Avanti Tutta, che consiste nella grande opera di riqualificazione della sala di attesa del Day Hospital di oncologia medica dell’ospedale di Perugia, di cui Avanti Tutta si fa integralmente carico del costo. Un progetto che verrà completato nel corso della prossima estate e che consiste di opere strutturali (ampliamento di circa il 25% dei posti disponibili), opere impiantistiche (rifacimento dell’impianto di areazione e dell’impianto luci) e opere di arredo (rifacimento delle sedute e degli spazi di vivibilità tra i pazienti).

“È fantastico poter essere artefici della solidarietà attraverso il mondo della Corsa, che Leonardo amava così tanto – dichiara Sergio Cenci Padre di Leonardo e Presidente di Avanti Tutta – La Grifonissima è la gara che ha visto protagonista Leo per tanti anni e ora ricordarlo anche attraverso il diretto contributo ai nostri progetti e quindi ai pazienti oncologici ci riempie di orgoglio. Ringraziamo Gianluca Pisello e tutti coloro che contribuiscono all’organizzazione della gara, per tutto quello che da sempre esprimono a nostro sostegno e ci auguriamo di correre fianco a fianco ancora per tantissime edizioni”.

Per testimoniare ulteriormente la gratitudine verso questa iniziativa di solidarietà, Avanti Tutta ha voluto creare il Trofeo Avanti Tutta, che andrà a premiare la Società Sportiva tra le cui fila si annovera il maggior numero di iscritti con donazione. Il trofeo sarà consegnato al termine della gara nel corso della consueta premiazione dei vincitori.

Avanti Tutta sarà protagonista anche in corsa. Infatti, tra le società partecipanti ci sarà anche La Squadra di Avanti Tutta che ha debuttato alla Maratona di Parigi e alla Strasimeno dello scorso 13 marzo, sapientemente capitanata da Gabriele Giombetti. Saranno oltre 100 gli atleti che con la divisa di Avanti Tutta, rigorosamente gialla, coloreranno le strade di Perugia lungo il percorso della gara, portando alto il ricordo di Leonardo. Chi volesse far parte della Squadra di Avanti Tutta non deve far altro che inviare una mail a lanostrasqudra@avantitutta.org con i propri riferimenti per essere subito ricontattato.

Dal 19 Aprile la Fondazione Avanti Tutta ha aperto le sue porte agli amanti della corsa e del running. Sarà infatti possibile iscriversi alla Grifonissima anche presso la sede di Avanti Tutta che si trova all’interno del capolinea del Minimetrò di Pian di Massiano, a sinistra del bar e aperta al pubblico dalle 8,30 alle 13,30.

I referenti di Avanti Tutta saranno lieti di accogliere tutti coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, vorranno partecipare il prossimo 8 maggio alla classica manifestazione podistica perugina.

Ma c’è di più! Presso la sede di Avanti Tutta anche gli atleti non iscritti a gruppi sportivi né in possesso di “Run Card” FIDAL, potranno iscriversi alla Grifonissima, associandosi al gruppo sportivo ASD GRIFONISSIMA con tesseramento annuale all’Ente di promozione sportiva CSEN al costo di 10 euro e, chiaramente, mostrando tramite certificato medico di essere in possesso dell’idoneità sanitaria a svolgere atletica leggera a livello agonistico.

SPONSOR STORICI DI GRIFONISSIMA

CONAD. Veramente una presenza preziosa ed insostituibile. Conad supporta la Grifonissima sostenendo alcune spese importanti e soprattutto fornendo gran parte dei beni alimentari che vengono dati agli atleti: acqua, snack, frutta…

Un impegno importante, sempre attento e disponibile

KING SPORT. Questa azienda in continua e costante crescita è vicina alla Grifonissima da ormai cinque anni e contribuisce all’allestimento del parco premi per gli atleti con prodotti tecnici e di qualità. I premi saranno disponibili per tutti i primi tre classificati di tutte le categorie previste nel regolamento.

MAX RADIO Da oltre 15 anni a fianco della Grifonissima con supporti media e grafici, in attesa di poter tornare alla festa popolare con i suoi disc jockey e con le centinaia di ragazzi che attendono con piacere questo momento di festa.

GRIFO LATTE I prodotti Grifo Latte non mancano mai nella busta ristoro di Grifonissima!

PARTNERS

Fondamentale l’aiuto fornito da Istituzioni ed Associazioni che consentono la realizzazione formale della manifestazione

FIDAL

CSEN Perugia

USSI Unione Stampa Sportiva

CUS Perugia

ARI Associazione Radioamatori Italiani

Protezione Civile Perusia

Protezione Civile CISOM Corciano

SERVIZIO FOTOGRAFICO GRIFONISSIMA

Quest’anno le foto della manifestazione saranno curate dallo staff di Luca Giulietti (fb: Luca Giulietti Photo – Instagram: lup991_photo).

Le foto saranno disponibili all’interno della piattaforma EnduPix al termine della giornata di gara ed ogni atleta potrà reperire le sue foto inserendo fino a un massimo di 3 selfie, anche in tenuta da gara (casco, occhiali ecc) a questo link: https://join.endu.net/pix/?editionId=7113 Grifonissima 2022 sarà valida anche per la disputa del 18° Criterium Nazionale Centri Universitari Sportivi, per il 17° Criterium Nazionale dipendenti UniCredit, Trofeo Luca Rosi e per il 9° Criterium nazionale USSI (Unione Stampa Sportiva sez. di Perugia) di corsa su strada.