Green pass: il primo giorno di nuovi protocolli per palestre, piscine e centri sportivi. Barbara Carli, delegato regionale ANIF (Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness)

“Ci siamo adeguati ma ci troviamo in una situazione difficile, tra rispetto delle regole, paure, timori e domande di utenti a cui non sappiamo come rispondere. Ci sono persone che in attesa del green pass devono comunque continuare a fare attività fisica per la loro salute. Il mondo sportivo è comunque l’alleato migliore della salute, non una minaccia della stessa, e un vaccino naturale con o senza green pass, ad affermarlo è Barbara Carli, delegata per l’Umbria di ANIF (Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness).”

Da oggi, 6 agosto, palestre e centri sportivi sono obbligati per decreto a far esibire ai propri clienti il cosiddetto green pass. Ma molti sono i dubbi, i timori e le domande che rimangono senza una risposta dopo la prima giornata di nuovi protocolli.

“I protocolli di implementazione delle misure di sicurezza e sanificazione, adottati già da maggio 2020 – spiega Carli – hanno reso i nostri centri, già per vocazione e definizione volti alla tutela del benessere, ancora più sicuri e preziosi alleati nella lotta al virus”.

La delegata regionale ANIF aggiunge: “Le statistiche infatti dimostrano che le palestre non sono state luoghi in cui si sono determinati i contagi e senza bisogno di esibizione del green pass, al contrario dei mezzi di trasporto affollati e dei luoghi non convenzionali di aggregazione privi di ogni forma di controllo. Questo crea un evidente confusione per i cittadini e soprattutto per la tutela del sacro santo diritto alla salute”.

Incontrando personalmente centinaia di persone che fanno parte soprattutto del gruppo di frequentatori della palestra Area4 di Bastia Umbra, di cui è amministratrice, Barbara Carli è stata travolta da domande frequenti alle quali ha difficoltà a trovare una risposta: “Mi trovo davanti genitori che accompagnano figli disabili in un luogo di allenamento che per loro è indispensabile e la cui sospensione in attesa del green pass è percepita come un danno e forse lo è.

Oppure di fronte ad adolescenti purtroppo in condizioni di obesità aggravate dal recente periodo di immobilità o addirittura con depressione a causa del recente isolamento, con l’esercizio fisico che risulta ancor più indispensabile e la privazione dello stesso. Inoltre, la Lis (Lega italiana sordomuti) si è presentata in palestra dicendo che ci sono molte problematiche. Molti infatti si vengono ad allenare in palestra e non tutti sono al momento in possesso di green pass e questo impedisce la possibilità di potersi allenare. Tutto questo in attesa di una certificazione verde per entrare in un luogo, ribadisco, in cui i dati statistici hanno dimostrato l’irrilevanza del contagio”.

Carli si domanda quindi: