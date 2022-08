Grande successo per il Narnia Festival: sold out gli spettacoli

Apprezzamento del pubblico e soddisfazione per il direttore artistico Cristiana Pegoraro. Proposti 55 eventi e raddoppiate le presenze ai programmi di didattica

Ha riscosso anche quest’anno un grande apprezzamento da parte del pubblico, con gli spettacoli sempre sold out, importanti ospiti e la sua capacità di mettere insieme la qualità della proposta artistica e la promozione del territorio. Il Narnia Festival, anche per questa undicesima edizione, è stato un successo e ha fatto registrare “la grande voglia delle persone di partecipare a eventi dal vivo, soprattutto dopo due anni di pandemia” come ha ricordato l’ideatrice e direttore artistico della kermesse Cristiana Pegoraro. La manifestazione, che vede anche la direzione musicale del direttore d’orchestra e compositore Lorenzo Porzio, ha offerto una ricca proposta di 55 eventi, tra anteprime e cartellone principale, in un melange di arti e forme espressive in cui la musica fa da filo conduttore. Importanti i nomi del panorama artistico nazionale che hanno calcato il palco del Narnia Festival: da Enrico Vanzina a Mogol, da Luisa Corna a Debora Caprioglio. Presente anche la campionessa olimpica di nuoto e giornalista RaiNews Novella Calligaris. Quartiere generale come sempre è stata Narni con le sue location diffuse, ma il festival ha fatto tappa anche a Terni, Amelia e San Vito.

Tra gli spettacoli hanno certamente entusiasmato e lasciato il segno quello di apertura con l’omaggio all’Italia del concerto ‘Fantasia italiana’ che ha visto Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal maestro Lorenzo Porzio; ‘Donne di cuori’ con Luisa Corna, un viaggio musicale in omaggio a grandi interpreti della musica pop italiana; ‘Da Gershwin ai Beatles’ davanti alla Fontana dello Zodiaco, a Terni, recentemente restaurata, in cui si sono esibiti Cristiana Pegoraro al pianoforte, le star internazionali della tromba Andrea Tofanelli e del corno Giovanni Hoffer e l’orchestra di ottoni e percussioni abBRASSh diretta dal maestro Porzio, e la grande serata dedicata allo swing con l’evento ‘Tu vuo’ fa’ l’Americano’ di cui sono stati protagonisti il Conosci mia cugina? 5et e i ballerini di The Sunny Side of the Swing.

“Il cartellone ha ospitato anche eventi esclusivi in location intime di rara bellezza – ha commentato Cristiana Pegoraro –, come ‘Jazz al tramonto’ al vicolo Belvedere, ‘Due vite su un pentagramma’ dedicato ai diari di Clara e Robert Schumann che ha visto Debora Caprioglio e Germano Rubbi esibirsi nella sala espositiva del Beata Lucia e poi una degustazione nella terrazza dei Plenaristi, e i concerti davanti alla Pala del Ghirlandaio (di Zeneba Bowers e Matt Walker il primo e di Giovanni Cisternino e Laura Cipriano il secondo) con visita privata al Museo Eroli”.

Di grande successo anche i programmi di didattica, che la Narnia Arts Academy propone in parallelo al festival, con presenze internazionali da Paesi come Germania, Giappone, Norvegia, Serbia, Polonia e USA. I programmi hanno visto raddoppiare i numeri delle presenze rispetto alle passate edizioni, in particolare quello di danza e quello di opera, l’International Vocal Arts Program, a cui hanno partecipato 55 cantanti provenienti da 27 stati americani che poi hanno avuto la possibilità di esibirsi durante l’anteprima Narnia Festival Opera.

“Molte più famiglie, rispetto alle passate edizioni, hanno accompagnato gli studenti – ha rivelato Cristiana Pegoraro – e questo ha generato un importante indotto turistico, confermando il Narnia Festival anche come strumento di promozione del territorio”. “Chiusa con soddisfazione questa edizione – ha concluso Cristiana Pegoraro –, stiamo già pensando a una nuova stagione del Narnia Festival con cui regalare al nostro pubblico tante grandi emozioni”.

Il Narnia Festival è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, braccio operativo della Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, oltre che della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.