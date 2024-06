Sabato e domenica tappa umbra della Coppa Italia Droni Fpv Csi

Gli “acrobati” dei droni.

A Città di Castello, sabato 29 e domenica 30 giugno la tappa Umbra della Coppa Italia Droni Fpv del Centro sportivo italiano: appuntamento spettacolare con le evoluzioni in cielo allo Stadio “Corrado Bernicchi” La tappa di Città Castello – spiega il Comune – è la quarta su cinque, della Coppa Italia Fpv che rientra nel Campionato nazionale droni Fpv, categoria Open, del Csi.

Per ogni gara, i piloti partecipanti acquisiscono un punteggio che viene sommato ai precedenti e che determina la classifica nazionale, lo stesso avviene per determinare la classifica delle squadre. Tutti i piloti possono partecipare con qualsiasi età e con qualsiasi tipo di drone, per cui è sufficiente tesserarsi ad un club affiliato al Csi e avere l’attestato di “pilota droni” di Enac/Easa. È uno sport in cui prevalgono le abilità di concentrazione, controllo dello stress, memoria muscolare e riflessi di un supereroe, cioè la forza fisica muscolare non è richiesta, per cui si possono osservare donne e uomini gareggiare alla pari.

La Coppa Italia Fpv è da oltre sette anni un’ottima palestra di allenamento nel panorama nazionale dove molti piloti, i “Top-drone-pilot”, si sono formati e hanno poi ottenuto anche risultati apprezzabili nei tornei internazionali.. “Molti piloti sono ormai attratti dalla gara di Città di Castello – hanno affermato gli organizzatori – non solo per correre con i droni, ma anche per le ormai mitiche degustazioni con prodotti tipici e locali della cucina umbra, preparati dal generoso Claudio Fumanti e dai suoi collaboratori”. Il sindaco Luca Secondi, assieme agli assessori Letizia Guerri e Riccardo Carletti nel ricordare che questo “spettacolare appuntamento con i maghi delle evoluzioni in cielo è inserito nel cartellone di estate in città dà fin da ora il benvenuto a tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione davvero suggestiva e di grande livello tecnico grazie alla passione competenza degli organizzatori a partire da Claudio Fumanti punto di riferimento non solo a livello locale e regionale”.