Giuseppe Conte in Umbria venerdì 17 per un tour elettorale

Tappe a Foligno, Gubbio e Perugia

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte torna in Umbria dopo la presentazione del manifesto per l’Umbria 5 Stelle frutto del lavoro dei gruppi territoriali che si era tenuta lo scorso novembre all’auditorium Capitini di Perugia.

Conte sarà a Foligno, Gubbio e Perugia nella giornata di venerdì 17 maggio a sostegno dei candidati sindaco appoggiati dal Movimento 5 stelle.

Il programma prevede come prima tappa Foligno con incontro pubblico con il candidato sindaco Mauro Masciotti e alle 11.30 punto stampa al comitato elettorale in via Mazzini 15.

Successivamente sarà a Gubbio per una passeggiata in centro e alle 15.00 incontro con la candidata sindaca Alessia Tasso.

Giuseppe Conte chiuderà la sua visita in Umbria a Perugia dove è previsto un secondo punto stampa alle 16.30 in piazza Italia e successivamente il comizio in piazza della Repubblica con la candidata sindaca Vittoria Ferdinandi.