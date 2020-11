Giuliano Todisco confermato alla guida di Uisp Terni. “Un anno difficile per la pandemia. Pronti a ripartire”

“Ci stiamo attrezzando per ricominciare. Purtroppo abbiamo prevalentemente sport di contatto e dobbiamo aspettare che passi questo momento difficile anche se sport singoli o all’aperto, come pattinaggio, corsa e nuoto non si sono fermati”.

A parlare è Giuliano Todisco, confermato alla guida di Uisp Terni al termine del congresso territoriale che si è svolto al centro sociale Ferriera, dove ha sede l’associazione.

Alla vice presidenza Francesco Allegretti, della commissione giudicante del calcio, e Carlo Danieli di Euro Sport club Pattinaggio.

Il congresso ha permesso di fare il punto sull’attività svolta in questi quattro anni, l’ultimo dei quali si è scontrato con il lockdown e le restrizioni ancora in vigore legate all’emergenza covid.

Giuliano Todisco, che si augura “che si possa presto archiviare l’emergenza sanitaria per ricominciare tutte le attività” guarda al futuro: “Lavoreremo per cercare di gestire qualche impianto sportivo di Comune e Provincia e porteremo avanti le attività legate ai bandi nazionali ed europei. Come l’Erasmus plus, il bando delle buone pratiche dello sport, con scambi molto proficui fra noi e altri paesi europei, e il progetto ToGetTher (E) con cui Uisp Terni e cooperativa sociale contrastano il rischio di radicalizzazione tra i giovani immigrati con attività sportive orientate all’inclusione sociale e all’integrazione.