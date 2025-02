Giubileo 2025, Assisi e Roma pronte a strategie e iniziative comuni

Il 5 e 6 aprile un grande evento congiunto.

In programma anche la firma di un protocollo d’intesa

Assisi e Roma affronteranno insieme il Giubileo 2025, con spirito di collaborazione e la definizione di strategie e iniziative comuni, tese a valorizzare identità, tradizioni e patrimonio culturale delle due città, ma anche ad attivare servizi utili a gestire al meglio il flusso di pellegrini e turisti legati agli eventi giubilari.

È quanto emerso nel corso di un incontro, stamani ad Assisi, tra la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, la presidente del Consiglio comunale di Assisi, Donatella Casciarri e il sindaco f.f. di Assisi, Valter Stoppini. All’iniziativa, che si è svolta nella sala consiliare, hanno partecipato anche gli assessori Veronica Cavallucci e Paolo Mirti, dirigenti e funzionari comunali.

L’idea è quella di avviare un confronto sugli effetti dell’Anno Santo nei rispettivi territori, analizzando impatto culturale e turistico e riflettendo sulle opportunità che l’evento può generare per le due comunità. Una sfida importante, che vedrà Assisi e Roma unite su vari fronti, tanto che il 5 e 6 aprile prossimi si terrà un grande evento congiunto utile a mettere in rete le due città, per costruire azioni e servizi comuni e dare così risposte più dinamiche ed efficaci, coinvolgendo anche cittadini, realtà culturali e associative. Nei prossimi mesi, è prevista anche la firma di un protocollo d’intesa fra i due Comuni.

La presidente Donatella Casciarri ha espresso “grande soddisfazione per l’incontro, che rappresenta un primo passo importante per una collaborazione fattiva tra due città unite da sfide e valori comuni, oltre che una grande opportunità di crescita per Assisi”.

La presidente Svetlana Celli ha dichiarato: