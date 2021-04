Giro d’Italia: monumenti e fontane di Perugia illuminati di rosa

Giovedì 8 aprile anche a Perugia, come in tutte le città tappa del prossimo Giro d’Italia, alcuni monumenti e fontane saranno illuminati di rosa.

La Fontana Maggiore, la Torre degli Sciri, l’Orologio di Palazzo dei Priori, il Grifo e il Leone nell’Atrio del Palazzo, le fontane di piazza Italia e di piazza Vittorio Veneto a Fontivegge si coloreranno di rosa a partire dalle ore 20.

Il Corriere della Sera pubblicherà nell’edizione del 9 aprile le foto di tutte le città interessate.

“Sarà un’occasione per avvicinarci alle giornate del 17, 18 e 19 maggio prossimo, quando il Giro sarà in Umbria, prima a Foligno poi a Perugia, da dove, nella mattina del 19, ripartirà alla volta di Montalcino. – ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli- Nell’attesa, il Giro d’Italia offre alla nostra Città un’ulteriore opportunità di visibilità e promozione a livello nazionale e internazionale”.

Il Giro, come si ricorderà, arriverà a Foligno il 17 maggio nella tappa partita da L’Aquila e sosterà a Perugia nella giornata successiva, per poi ripartire dal capoluogo umbro il 19 per arrivare in Toscana, dopo aver attraversato, in entrambe le tappe, buona parte della nostra regione.