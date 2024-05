Francesca Zaffarami nominata nel Consiglio di amministrazione di AssoNEXT

Importante incarico per l‘imprenditrice del Gruppo ELES di Todi

Nuovo importante incarico per Francesca Zaffarami, Amministratore delegato del Gruppo ELES di Todi, che è entrata a far parte del Consiglio di amministrazione di AssoNEXT, l’Associazione italiana delle PMI quotate e in via di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan.

Un ulteriore riconoscimento per Francesca Zaffarami, che è anche Vicepresidente del Gruppo ELES, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore.

“Sono onorata – afferma Francesca Zaffarami – di essere stata nominata nel Consiglio di amministrazione di AssoNEXT per il prossimo triennio 2024-2026. È per me un grande privilegio poter contribuire all’attività dell’Associazione, accompagnando le imprese che accedono al mercato dei capitali nel proprio percorso di crescita e sviluppo”.

Francesca Zaffarami, che nei giorni scorsi ha partecipato al convegno “Il mercato delle PMI, la ricchezza del Paese” organizzato da AssoNEXT a Palazzo Montecitorio, nel ruolo di Consigliere di amministrazione dell’Associazione porterà la propria esperienza imprenditoriale, caratterizzata da un percorso di crescita costante basato su una forte spinta all’innovazione tecnologica ed importanti acquisizioni.

Fondata nel 1988 da Antonio Zaffarami, padre di Francesca e Presidente dell’azienda, ELES opera nel settore del testing della microelettronica per i più significativi mercati industriali – quali aerospazio e difesa, automotive – e conta oggi circa 200 collaboratori in 4 sedi dislocate in 4 diversi Paesi.

Il processo di sviluppo aziendale – che Antonio Zaffarami porta avanti insieme ai figli Francesca ed Alessandro – è segnato da alcune tappe strategiche: nel 2019 l’azienda ha infatti debuttato su AIM Italia, oggi Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, mentre nel 2022 sono state effettuate le acquisizioni della società livornese Campera Electronic e della umbra CBL Electronics.