Fondazione cassa di risparmio Perugia, impegno per l’Ucraina

“Non avremmo mai pensato di vedere nuovamente la guerra nel cuore dell’Europa”, ha detto Francesco Profumo, Presidente Acri

Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia partecipa all’iniziativa decisa dal Consiglio di Acri – l’associazione che riunisce le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di risparmio italiane – che ha deliberato all’unanimità di destinare un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il sostegno umanitario alla popolazione ucraina che sta lasciando il Paese a causa del conflitto.

Le risorse, a valere sul Fondo Nazionale Iniziative Comuni – il fondo costituito dalle Fondazioni in seno ad Acri per rispondere alle emergenze –, andranno a sostenere l’attività di alcune Ong che si sono già mobilitate per l’assistenza ai profughi ucraini. Con queste organizzazioni è già in essere una proficua collaborazione attraverso il “Progetto Migranti”, promosso dalla Commissione per la Cooperazione internazionale di Acri, che da 4 anni realizza interventi per l’assistenza dei migranti in arrivo nel nostro Paese.