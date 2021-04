Fish Umbria: “Difficoltà per vaccini a caregiver”

Difficoltà tecniche e burocratiche nella prenotazione dei vaccini anti Covid per i caregiver degli appartenenti alle categorie vulnerabili vengono evidenziate da diversi associati alle organizzazioni federate a Fish Umbria. Organismo che rappresenta le associazioni impegnate per la tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari.

“Da chi sta tentando di registrarsi arrivano segnalazioni di difficoltà. Riescono infatti a prenotarsi solo i familiari dei minorenni che usufruiscono della Legge 104, ma non quelli degli adulti” ha detto all’ANSA Andrea Tonucci, vice presidente della Fish in Umbria. “Problemi ci sono stati anche – aggiunge – per alcune persone con disabilità la cui certificazione ‘104’ risaliva a prima del 2010. Questo perché i vari data base non dialogano tra loro. Molti documenti sono ancora cartacei e non sono stati digitalizzati. Con le questioni legate ai vaccini Covid emerge la conferma di un sistema di welfare ancora troppo frammentato che perde di vista la complessità dei problemi e quindi delle soluzioni da mettere in campo”.