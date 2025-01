Fiocco rosa all’Ospedale di Perugia, Rachele è la prima nata del 2025

Pesa 3,360 chilogrammi ed è venuta alla luce 49 minuti dopo la mezzanotte

Fiocco rosa per la prima nata del 2025 all’Ospedale di Perugia. La piccola si chiama Rachele, pesa 3,360 chilogrammi ed è venuta alla luce alle ore 00.49 con parto cesareo assistito dalla ginecologa Chiara Antonelli, dalla anestesista Claudia Pompei insieme alle ostetriche Bordoni, Mattoni e Allegrucci. Rachele è la primogenita di mamma Giulia e papà Rocco, residenti a Perugia.

Si chiama Giorgia e pesa 2 chili e 950 grammi, l’ultima nata del 2024 all’Ospedale di Perugia. Giorgia è la primogenita di mamma Alessia e papà Gianluca, originari di Salerno e residenti a Corciano. E’ venuta alla luce alle ore 21.38 del 31 dicembre con parto spontaneo assistito dall’ostetriche Francesca Bordoni e Elisa Mattoni e dalla ginecologa Chiara Antonelli.

I nati al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia nell’anno 2024 sono stati 1.817, 52 in più rispetto al 2023 (1.765), di cui 1.227 parti fisiologici, 99 parti operativi (forcipe, ventosa) 449 parti cesarei e 42 parti gemellari. I nomi più diffusi tra i nati di quest’anno sono Edoardo, Gabriele e Leonardo, per i maschi e Ludovica, Sofia e Vittoria, per le femmine.

In controtendenza con i dati nazionali Agenas che rivelano un calo medio delle nascite in Italia del 3% rispetto all’anno 2023, l’Azienda Ospedaliera di Perugia registra un aumento 2,9% come risulta dal registro nascite interno e confermato dai dati Agenas.