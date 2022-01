Federmanager Perugia, Roberto Peccini confermato Presidente

Rinnovati i vertici di Federmanager Perugia. Sarà ancora Roberto Peccini a guidare, fino al 2024, l’associazione di categoria dei dirigenti e quadri in servizio e pensionati delle aziende produttrici di beni e servizi della provincia.

Il Consiglio, che vede per oltre la metà l’entrata di nuovi componenti, risulta così ora composto: Roberto Peccini (presidente), Massimo Ambrosi, Maurizio Beati, Alessandro Castagnino, Giuseppe Chiari, Sergio Cruciani, Roberto Faraghini, Daniela Farinelli, Francesco Paradisi, Renato Perovich e Nagien Sabbaghian. Per il Collegio dei Revisori sono stati eletti Alberto Bartolini, Sergio Cenerini e Antonio De Angelis. Gli incarichi di vice presidente e tesoriere sono stati conferiti rispettivamente a Giuseppe Chiari e Daniela Farinelli.

Federmanager, di cui Perugia è una delle 55 sedi territoriali, è l’associazione maggiormente rappresentativa del mondo del management, di cui cura gli aspetti contrattuali, istituzionali, sociali, professionali e culturali.

“Attraversiamo un momento – afferma Peccini, all’indomani della sua riconferma – di grande incertezza, ma anche di grandi aspettative e noi dirigenti abbiamo la responsabilità di una professione che è parte attiva nello sviluppo dell’economia locale e del Paese. Occorre in Umbria una coesione di sistema attorno ai progetti del PNRR, ancora lontani da essere operativi e, come espresso in un recente incontro con la presidente Donatella Tesei, Federmanager è a disposizione degli organi regionali con le competenze manageriali dei propri associati per apportare contributi utili alla ripresa del sistema economico, per il futuro industriale della regione e per l’avvenire dei nostri giovani. Creare lavoro deve essere un imperativo inderogabile per tutti”.