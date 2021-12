Ezio Greggio: in visita alla Chiesa di San Francesco, scopre un particolare “nascosto” tra gli affreschi di Giotto

Intervista della rivista San Francesco al presentatore sul suo rapporto con il Santo

«San Francesco mi ha sempre incuriosito per la forza e il coraggio. È un rivoluzionario». Così Ezio Greggio, fondatore dell’Associazione che porta il suo nome per l’aiuto ai bimbi nati prematuri, definisce il Santo di Assisi in un’intervista rilasciata alla rivista San Francesco dopo esser stato nella città del Poverello per la “festa delle mamme e dei nati prematuri” lo scorso settembre. Durante la visita nella chiesa Superiore di San Francesco, accompagnato da fra Mario Cisotto, ha notato un particolare in un affresco di Giotto: «Nel dipinto che ritrae l’approvazione della Regola francescana da parte di Innocenzo III lo sguardo del Papa e degli uomini che stanno attorno a lui non sono indirizzati verso Francesco inginocchiato, ma più in alto. I volti sono orientati come a guardare qualcuno in piedi. Credo che sia la prova che Giotto abbia “inginocchiato” Francesco su imposizione del Papa – come talora si narra – ma che a sua volta l’artista gli abbia fatto anche uno scherzetto: “San Francesco lo dipingo sì in ginocchio, però lascio gli altri esattamente così com’erano, con lo sguardo verso l’alto”».