Enrico Ruggeri a Subasio Music Club per fare “La Rivoluzione”

Sarà Enrico Ruggeri, fra i nomi più importanti della musica e del panorama culturale italiano, ad approdare, martedì 3 maggio a Radio Subasio per un indimenticabile Subasio Music Club

Il cantautore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico, nonché Presidente della Nazionale Cantanti, regalerà un’ora di musica dal vivo, dalle 21:00 alle 22:00, da seguire in simulcast in Fm ed in streaming su radiosubasio.it e da vedere in diretta Facebook sulla pagina di Radio Subasio.

Nello studio di Assisi – ancora interdetto al pubblico – 50 ascoltatori e fan dell’artista video-collegati potranno interagire con l’artista ponendo domande in aggiunta a quelle del conduttore/padrone di casa Gianluca Giurato.

Un appuntamento tanto coinvolgente e dirompente quanto “La Rivoluzione”, dal titolo dell’album uscito poco più di un mese fa, dopo il precedente “Alma” datato 2019, che parla di rapporti umani, di sogni adolescenziali e di una generazione scontratasi con la vita.

Negli undici brani, frutto di due anni di lavoro, racconti e suggestioni autobiografiche esaltate dall’inconfondibile timbro vocale di Enrico Ruggeri che veste di poesia le storie in musica.

Dal recente singolo “La fine del mondo” a “Gladiatore” e “La Rivoluzione” (composte rispettivamente in sinergia con Andrea Mirò e Massimo Bigi); da “Non sparate sul cantante”, a “Parte di me”.

L’album contiene due featuring: con Francesco Bianconi in “Che ne sarà di noi”, amicizia nata due anni fa a Musicultura, e con Silvio Capeccia in “Glam bang”, insieme al quale 50 anni fa (1972) aveva fondato gli Champagne Molotov, prima dei Decibel.

Le premesse per una serata “rivoluzionaria”, quindi, ci sono tutte! I mondi più o meno recenti di Ruggeri si intrecceranno per un risultato indimenticabile e mai banale, come soltanto i pezzi di un artista generoso e con 40 anni di onorata carriera sulle spalle sanno essere

Per far parte della rosa dei 50 fortunati video-collegati da remoto, compilare il form pubblicato su www.radiosubasio.it entro il 28 aprile, indicando anche la domanda che si vuole porre a Enrico Ruggeri. Una mail fornirà le indicazioni per partecipare.