E45: chiuso lo svincolo di Marsciano Sud fino al 26 giugno. Per lavori di riqualificazione della strada

Proseguono i lavori che l’Anas sta svolgendo sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45). Iniziato lo scorso 6 aprile, l’intervento riguarda la riqualificazione della carreggiata sud, ovvero in direzione Terni/Roma, ed ha riguardato, in una prima fase il tratto da Ripabianca fino a dopo Collepepe.

Ora i lavori si estendono ulteriormente coinvolgendo un ulteriore tratto della carreggiatain direzione di Casalina. La loro esecuzione comporterà, fino al 26 giugno 2020, oltre alla chiusura della carreggiata e l’istituzione del doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, in direzione nord (Perugia/Cesena), anche il permanere della chiusura al traffico delle rampe di ingresso e uscita della carreggiata sud dello svincolo Marsciano/Collepepe. Quindi ai veicoli provenienti da nord e diretti a Marsciano è consigliata l’uscita di Casalina oppure possono proseguire fino a Pantalla e poi reimmettersi nella statale 3bis, in carreggiata nord, per uscire a Marsciano. I veicoli che invece da Marsciano sono diretti a sud potranno utilizzare l’ingresso di Pantalla. Lo svincolo di Marsciano continua a restare aperto per chi viaggia in direzione nord.

L’Anas, al fine di ridurre al minimo il disagio dell’utenza stradale e, in particolare, degli abitanti delle zone coinvolte, provvederà all’istallazione di segnaletica di preavviso e di deviazione, sia lungo la E45 in prossimità degli svincoli che precedono il tratto chiuso. Si invitano quindi tutti gli automobilisti che per esigenze di lavoro, di salute o altre necessità saranno comunque costretti a spostarsi durante questo periodo, ad organizzare i propri spostamenti tenendo conto dei momentanei disagi determinati dai lavori e a prestare attenzione alla segnaletica sulla viabilità alternativa.