È UmbriaCON mania: oltre 1000 biglietti venduti nei primi 7 giorni di biglietteria

Il Festival Comics Arts & Games è a Bastia Umbra dal 16 al 19 gennaio 2025

Quattro giorni di fantasia e divertimento invaderanno l’Umbriafiere con il mondo dei fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, cosplay e cultura nerd.

Fino al 31 dicembre i biglietti di UmbriaCON sono in vendita online a prezzo scontato.

L’evento pop UmbriaCON sta per tornare ed è già sotto i riflettori di tutti gli appassionati di fumetto, gioco da tavolo, videogioco, cosplay e cultura nerd. Il Festival Comics Arts & Games si terrà a Bastia Umbra dal 16 al 19 gennaio 2025, presso Umbriafiere. Nella prima settimana di apertura della biglietteria online, sono stati già venduti oltre 1000 biglietti, un dato che incentiva l’obiettivo di superare i 20.000 visitatori della prima edizione.

Per questa nuova e seconda edizione, il Festival raddoppia passando ad una kermesse di quattro giorni: il ricco programma prevede ospiti del mondo Comics Games e Cosplay, spettacoli, eventi, esibizioni dal vivo, mostre, workshop, attività ludiche e tanti stand espositivi.

Fino al 31 dicembre i biglietti sono in vendita online a prezzo scontato : è possibile acquistare l’ingresso giornaliero compreso l’evento di apertura, il pass per 2 o 3 giorni, l’abbonamento completo a tutto l’evento e lo speciale e limitato ingresso all’evento Meat & Greet JRJR con John Romita JR di sabato e domenica. I biglietti sono in vendita nel sito web dell’evento: www.umbriacon.com.

C’è già grande fermento per l’atteso concerto di apertura dell’evento “Aspettando UmbriaCON” di giovedì 16 gennaio: a salire sul palco saranno gli acclamati Elio e le Storie Tese, simbolo della musica italiana, amata da generazioni per il suo geniale mix di ironia, virtuosismo e originalità. In questa speciale apertura, dedicata unicamente al Padiglione Spettacolo (comprendente anche l’area Food), si potrà assistere all’unica tappa invernale della band cult della musica italiana capitanata da Stefano “Elio” Belisari. Sarà l’occasione per rivivere i loro grandi successi, dal primo album “Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu” al più recente “Arrivedorci”.

Nella stessa serata è prevista la masterclass dell’attore Rodolfo Mantovani e lo spettacolo esclusivo di magia a cura di Andrea Paris, il celebre comico, mago, illusionista e mentalista.

La seconda edizione di UmbriaCON conferma il salto di qualità diventando Festival internazionale. A darsi appuntamento all’Umbriafiere saranno grandi artisti mondiali del fumetto e del games, come John Romita Jr., Gabriele Dell’Otto, Darick Robertson, Glenn Fabry, Giorgio Cavazzano, Eduardo Risso, Enrique Breccia, Giulio Rincione (autore della cover 2025 dell’evento), gli youtuber Cavernadiplatone, Fraffrog, Cicciogamer89 e tanti altri ospiti. Durante il Festival, i fan potranno assistere a panel, sessioni di firmacopie e momenti di incontro con i loro beniamini, un’occasione imperdibile per chi li segue su web e social e desidera conoscerli dal vivo.

Ad UmbriaCON 2025 saranno quattro giorni di divertimento e di scoperta per tutte le età.

UmbriaCON è organizzato da Fidelio srl di Bastia Umbra insieme con il Comune di Bastia Umbra partner dell’evento, in collaborazione con Regione Umbria, Sviluppumbria, Umbriafiere e con il patrocinio del Comune di Assisi.