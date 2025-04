E’ online il bando ThinkBig, 300 mila euro a sostegno delle idee dei giovani under 35

Call promossa da Fondazione Perugia e LUdE

Da mercoledì 23 aprile è online, sul sito www.thinkbigperugia.it , la call ThinkBig, la chiamata di idee con cui Fondazione Perugia e la Libera Università dell’Educare (LUdE) intendono valorizzare le idee, i saperi, le energie e i talenti dei giovani come risorsa per lo sviluppo sociale, culturale, economico e ambientale del territorio. Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 300 mila euro.

ThinkBig si rivolge a gruppi informali di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che vivono, studiano o lavorano nel territorio di riferimento di Fondazione Perugia.

ricaduta territoriale ed essere attinenti alle aree tematiche: benessere economico (migliorare la qualità della vita e promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile); ricerca e innovazione; benessere sociale (migliorare il benessere delle comunità); sostenibilità ambientale (innescare l’utilizzo sostenibile delle risorse, per favorire il territorio sia in termini ambientali che sociali); patrimonio storico-artistico e cultura (promuovere la cultura, valorizzare e tutelare il patrimonio storico-artistico); salute (garantire una vita sana e promuovere il benessere della comunità). Le idee proposte dovranno avere unaed esserebenessere economico (migliorare la qualità della vita e promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile); ricerca e innovazione; benessere sociale (migliorare il benessere delle comunità); sostenibilità ambientale (innescare l’utilizzo sostenibile delle risorse, per favorire il territorio sia in termini ambientali che sociali); patrimonio storico-artistico e cultura (promuovere la cultura, valorizzare e tutelare il patrimonio storico-artistico); salute (garantire una vita sana e promuovere il benessere della comunità).

18 giugno 2025, seguendo le istruzioni presenti sul sito 30 giugno al 6 luglio chiunque potrà leggerle e votarle online. La proposta più votata entrerà di diritto nella shortlist delle idee giudicate finanziabili, che sarà pubblicata entro il mese di luglio. I progetti, le cui idee saranno state selezionate, parteciperanno all’idea Camp, il corso di formazione in programma nel mese di settembre 2025. A conclusione del corso, le idee saranno trasformate in progetti esecutivi, tra cui saranno selezionati quelli ammessi al finanziamento. Per presentare le idee c’è tempo fino al, seguendo le istruzioni presenti sul sito www.thinkbigperugia.it . Tutte le proposte ricevute saranno pubblicate online e valutate da una commissione. Dalchiunque potrà leggerle e votarle online.delle idee giudicate finanziabili, che sarà pubblicata entro il mese di luglio. I progetti, le cui idee saranno state selezionate, parteciperanno all’idea Camp, il corso di formazione in programma nel mese di settembre 2025. A conclusione del corso, le idee saranno trasformate in progetti esecutivi, tra cui saranno selezionati quelli ammessi al finanziamento.

DICHIARAZIONI

«Con ThinkBig vogliamo dare spazio e fiducia alle nuove generazioni, sostenendo concretamente la loro capacità di immaginare e costruire il futuro dei nostri territori. Crediamo nei giovani come motore di cambiamento e innovazione, ed è nostro dovere creare le condizioni perché possano esprimere il loro potenziale, trasformando le idee in progetti ad alto impatto sociale e culturale.»

— Alcide Casini, Presidente di Fondazione Perugia

«I giovani con le loro sensibilità, intuizioni e competenze sono delle risorse fondamentali per i territori nei quali vivono» sottolinea Michele Gagliardo della LUdE. «Affinché queste energie possano liberarsi – continua – è necessario che possano incontrare adulti e organizzazioni che scelgono di credere in loro restituendo fiducia, responsabilità e risorse a sostegno delle loro idee. In questa direzione, la LUdE cerca da anni di dare vita a processi locali di sviluppo mettendo a disposizione dei giovani formazione, connessioni a reti nazionali ed europee, accompagnamento nella gestione del lavoro in gruppo, nella progettazione, nella valutazione dell’impatto e nella comunicazione sociale».

