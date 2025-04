Assisi, centro storico chiuso al traffico dal 25 al 27 aprile per afflusso turistico

Nella “Zona Rossa” divieti 0-24 per tutti

Previsti parcheggi speciali in prossimità del centro storico solo per residenti e veicoli legati al Calendimaggio

Su diposizione della Questura di Perugia, il Comune di Assisi ha adottato una serie di provvedimenti che vietano e limitano traffico e sosta nel centro storico della città, dal 25 al 27 aprile 2025. Si tratta di misure necessarie per garantire sicurezza e ordine pubblico, visti i flussi considerati eccezionali di turisti e pellegrini che si riverseranno ad Assisi in questi giorni. Nonostante la sospensione della canonizzazione del Beato Carlo Acutis, a seguito della scomparsa di Papa Francesco, si prevede infatti un enorme afflusso di persone che si muoveranno a piedi per recarsi in particolare sulla tomba del futuro Santo e in altri punti d’interesse nel centro storico cittadino, generando un consistente traffico pedonale che va tutelato. A gestire viabilità e sicurezza, sarà la Polizia locale di Assisi, in collaborazione con tutte le Forze dell’ordine. Arriveranno rinforzi anche dalla Polizia Provinciale e da altri Comuni umbri come Perugia, Terni, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Bastia Umbra, Spello, Piegaro, Montone, Umbertide, Torgiano e Marsciano che invieranno circa 70 agenti nella città serafica da domani a domenica. L’obiettivo è costituire una task force che garantisca a cittadini e visitatori una serena permanenza, evitando il più possibile disagi e criticità.

Secondo quanto previsto nell’ordinanza n. 117 del 24 aprile 2025, circolazione e sosta saranno totalmente vietati, 24 ore su 24, nella cosiddetta “Zona Rossa”, che comprende le seguenti strade e piazze: via Cristofani, via Sant’Agnese, piazza Vescovado, via Sant’Apollinare e via Borgo San Pietro.

Nelle altre strade interne alla Zona a traffico limitato (ZTL), circolazione e sosta saranno vietate per tutti i veicoli dalle ore 10.00 alle 20.00, con alcune precisazioni per i residenti nel centro storico e altre categorie particolari, come persone con disabilità riconosciuta, mezzi dedicati a trasporto merci, sevizio taxi e noleggio da rimessa, veicoli partecipanti all’organizzazione del Calendimaggio.

I residenti nel centro storico di Assisi, titolari di autorizzazione a circolazione e sosta all’interno della ZTL, potranno sostare nelle aree consentire (fatta comunque eccezione quelle nella cosiddetta Zona Rossa), ma non potranno comunque circolare tra le ore 10.00 e le ore 20.00. Quanti avranno la necessità di usare il veicolo in questa fascia oraria, dovranno quindi parcheggiare all’esterno della ZTL, nelle seguenti aree di sosta, alcune delle quali allestite per l’occasione: parcheggio San Giacomo, piazzale Rocca Maggiore, nuova area a monte della rotatoria tra via Marconi e la S.R. 147 in prossimità dell’istituto Serafico, Piazza Caduti delle Forze dell’Ordine, area via Madonna dell’Olivo a valle della S.R. 147 e della Scuola Frate Francesco). È consentita la circolazione in uscita senza limitazioni orarie da via San Paolo, via Metastasio e via Alessi per i veicoli qui parcheggiati.

Le persone con disabilità , munite di apposito contrassegno di invalidità previsto dall’art. 381 del DPR 495/92, potranno sostare nelle aree consentire (fatta comunque eccezione quelle nella cosiddetta Zona Rossa) e circolare all’interno della ZTL fino alle ore 10.00. Dopo tale ora, la circolazione dovrà essere autorizzata dalla Polizia locale e sarà possibile solo dove le condizioni di affollamento delle strade, da parte dei pedoni, rendano possibile il transito di veicoli senza determinare situazioni di pericolo.

Gli autocarri e motocarri per trasporto merci potranno accedere al centro storico nei giorni feriali e solo per motivate operazioni di carico e scarico merci dalle ore 6.00 alle ore 9.30, previo rilascio di apposita autorizzazione. Tali attività non potranno comunque protrarsi oltre le ore 10.00.

Taxi e noleggio da rimessa potranno sostare nelle aree indicate e circolare all’interno della ZTL sino alle ore 10.00, sempre con esclusione delle vie e piazze nella cosiddetta Zona Rossa.

Per quanto riguarda le aree di sosta esterne alla ZTL: presso il parcheggio San Giacomo, il piazzale Rocca Maggiore e la nuova area a monte della rotatoria tra via Marconi e la S.R. 147 è previsto il divieto di sosta con zona rimozione 0-24 per tutti, eccetto residenti nel centro storico di Assisi e veicoli di partecipanti all’organizzazione del Calendimaggio, quest’ultimi potranno però utilizzare esclusivamente il parcheggio San Giacomo per tutto il periodo (25- 27 aprile) e soltanto il giorno 25 aprile la nuova area a monte della rotatoria tra via Marconi e la S.R. 147; presso i parcheggi relativi a Piazza Caduti delle Forze dell’Ordine e all’area via Madonna dell’Olivo a valle della S.R. 147 e della Scuola Frate Francesco, è istituito il divieto di sosta con zona rimozione 0-24 per tutti, eccetto residenti in centro storico e pendolari muniti di autorizzazione.

La Polizia locale di Assisi invita cittadini e residenti alla massima collaborazione e comprensione, assicurando totale disponibilità per informazioni e per la gestione di eventuali criticità. Maggiori dettagli sul sito istituzionale www.comune.assisi.pg.it, sezione Ufficio Polizia locale.