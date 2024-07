È nel vivo il Music Fest Perugia in città: il 30 luglio va in scena il rigoletto

La prima sessione si chiude il 31 luglio, poi la seconda sarà dal 4 all’11 agosto. La versione dell’opera semiscenica sarà all’Auditorium san Francesco al prato

Le note della musica classica attraversano l’acropoli perugina in questi giorni per la 18esima edizione di Music Fest Perugia la cui prima sessione è in scena fino a mercoledì 31 luglio, mentre la seconda si terrà dal 4 all’11 agosto. Uno dei momenti più attesi del festival diretto da Peter Hermes e Ilana Vered è sicuramente quello di martedì 30 luglio alle 21 quando, all’Auditorium di San Francesco al prato, sarà proposta la versione semiscenica dell’opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, con artisti internazionali accompagnati dall’Orchestra Virtuosi Brunenses e dal Coro lirico dell’Umbria, per la direzione del maestro Alessandro Alonzi e la regia di Francesca Geretto. In scena il tenore Delfo Paone nel ruolo del Duca di Mantova e il basso Ivan Caminiti nel ruolo di Sparafucile, mentre il baritono, pianista e musicologo Luca Bruno nel ruolo di Rigoletto.

Un festival cresciuto nella qualità artistica e nei numeri, che quest’anno vede complessivamente la presenza di 120 studenti da tutto il mondo, 40 professori, 75 auditori e due orchestre sinfoniche, l’Orchestra Virtuosi Brunenses e l’Orchestra Europa Musica.

“Come ogni anno – ha commentato Tiziana Fabietti vicepresidente di Musica fest Perugia e direttrice della sezione vocale e opera del festival – siamo contentissimi di avere gente da tutto il mondo, professori di livello internazionale e studenti entusiasti dell’opportunità di suonare con orchestra, una possibilità che ogni musicista dovrebbe avere”.

Tra i docenti del festival con cui gli studenti fanno lezione, la cantante mezzosoprano statunitense Jennifer Larmore.

“È la terza volta per me al Music Fest Perugia – ha commentato Jennifer Larmore – e sono molto contenta di essere qui. Lavorare con i ragazzi per me è una passione, ho una carriera da cantante molto lunga ma da 35 anni faccio anche l’insegnante”.

La Larmore si è dimostrata entusiasta anche della città e del festival.

“Ho visto un concerto alla Sala dei Notari – ha proseguito la cantante – di sei artisti da tutto il mondo, veramente un’ispirazione per me. Mi piace molto Perugia, ci sono tante cose da fare e da vedere e il Music fest Perugia propone sempre qualcosa”.

Il programma di questa prima sessione prevede tanti appuntamenti in diverse location del centro storico. Tra questi i concerti di pianoforte con orchestra, diretta dal maestro Eitan Globerson, alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, sempre alle 21: sabato 27 luglio sarà protagonista la pianista Jeewon Park, domenica 28 luglio il pianista Asaf Zohar e lunedì 29 luglio della pianista Qian Yin. In cartellone ci sono, poi, sempre alla Sala dei Notari, masterclass, master recital ed esibizioni di giovani concertisti.