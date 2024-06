Daniela Settimi: Montefalco in prima linea nel contrasto a siccità e cambiamenti climatici

Incontro sul tema con gli assessori regionali Morroni e Melasecche ed esperti – La candidata ha illustrato i progetti: collegare le vasche raccolta acqua ai sistemi d’irrigazione

“Saremo i pionieri del contrasto alla siccità”. Così la candidata sindaco di Montefalco Daniela Settimi, attuale vicesindaco della città, ha introdotto alla cittadinanza le strategie che si stanno portando avanti e che verranno sviluppate pienamente nei prossimi anni a sostegno del comparto agricolo, in particolare nell’ambito del miglioramento delle infrastrutture irrigue e della prevenzione del dissesto idrogeologico.

“In un momento in cui il cambiamento climatico sta influenzando profondamente il nostro territorio – ha spiegato Settimi –, è essenziale che mondo agricolo e istituzioni lavorino insieme per trovare soluzioni efficaci. Ci siamo confrontati su come migliorare le infrastrutture irrigue per sostenere la nostra agricoltura e iniziato a pianificare strategie innovative per prevenire il dissesto idrogeologico”.

Queste le tematiche affrontate mercoledì 5 giugno al salone espositivo Sant’Agostino, durante un incontro promosso dalla lista elettorale Montefalco nel nostro cuore. Evento a cui sono intervenuti, oltre a Settimi, anche gli assessori regionali Roberto Morroni (politiche agricole) ed Enrico Melasecche (infrastrutture e trasporti), il sindaco di Montefalco Luigi Titta, Francesco Vincenzi presidente dell’Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni (Anbi), Paolo Montioni, presidente di Anbi Umbria, e Paolo Bartoloni, presidente del Consorzio tutela vini di Montefalco.

“Con questa iniziativa di confronto, che ha coinvolto gli esperti del settore e tutti i soggetti coinvolti – ha commentato la candidata Settimi –, abbiamo gettato le basi per un piano d’azione concreto volto a proteggere e valorizzare il nostro territorio. Una strategia che mira ad assicurare un futuro agli imprenditori agricoli che investono nella nostra terra, con progetti di lunga visione da portare a termine entro cinque anni. Nei prossimi giorni, intanto, faremo dei sopralluoghi alle vasche di raccolta dell’acqua realizzate fin’ora, infrastrutture importanti e che presto dovranno essere necessariamente collegate agli impianti di irrigazione. In questo momento, infatti, ci stiamo muovendo per cercare le risorse per collegare queste vasche alle aziende agricole e ai loro sistemi di irrigazione. Su questo ambito l’amministrazione comunale è attualmente impegnata: alla risoluzione dei problemi che potrebbero sorgere in un prossimo futuro, dovuti a siccità e cambiamento climatico”.

E la presenza dei due assessori regionali va vista proprio nell’ottica di riuscire a intercettare risorse e pianificare strategie per contrastare queste future criticità. Melasecche ha per esempio illustrato gli importanti stanziamenti messi in campo e gli interventi realizzati per evitare esondazioni di fiumi e dissesto idrogeologico nei territori. Morroni ha fatto il punto sui due grandi invasi di Montedoglio e Valfabbrica, ricordando come soprattutto quest’ultimo sarà strategico per la Valle Umbra portando acqua per uso irriguo anche in quest’area: