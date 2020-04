Dall’Umbria il primo software gestionale con intelligenza aumentata. Lo ha realizzato Nts Project, azienda di Bastia Umbra specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi aziendali

Il primo software con «intelligenza aumentata» per la gestione della revisione contabile. Lo ha realizzato Nts Project, azienda di Bastia Umbra specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi aziendali, per Rsm Società di Revisione e Organizzazione Contabile Spa. Si tratta di un sistema del tutto innovativo, destinato a rivoluzionare il mondo della revisione contabile, che l’azienda umbra ha messo a punto in sinergia con il professor Raffaele D’Alessio, del Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems DISA-MIS dell’Università degli Studi di Salerno.

“L’applicazione dell’intelligenza aumentata anche nel software gestionale – spiega Gianpaolo Malizia, presidente e responsabile commerciale di Nts Project – è possibile. Abbiamo accettato la sfida lanciata da Rsm e dal professor D’Alessio di realizzare un software unico nel suo genere e siamo riusciti a trasformare in realtà una missione che appariva impossibile, grazie ad un team altamente qualificato e specializzato”. Il software realizzato da Nts Project riesce ad effettuare in modalità completamente automatiche la maggior parte delle funzioni operative comprese nel processo di revisione di un bilancio societario, lasciando all’intervento umano del revisore qualificato soltanto la responsabilità delle fasi valutative e conclusive del processo stesso. Il software si collega infatti al sistema contabile della società di cui si deve revisionare il bilancio, ne legge i dati e, attraverso specifici algoritmi di intelligenza artificiale, inizia a fare ciò che di regola fanno i revisori manualmente. Un sistema, dunque, che offre un triplo vantaggio per il revisore: permette di risparmiare tempo, riduce al minimo il rischio di errori e dà un valore aggiunto per l’azienda cliente. “Ora la vera sfida per noi – continua Gianpaolo Malizia – è convincere le aziende del nostro territorio, e non solo quelle del Nord Italia, a fidarsi di Nts Project per realizzare i propri sistemi informativi. Il mio desiderio è riuscire a rendere più competitive le aziende umbre grazie alle nostre soluzioni applicative altamente innovative”.

Nts Project

Software House fondata nel 1994, Nts Project (fino al 2005 denominata Tecno Net) realizza progetti gestionali “su misura”, garantendo un prezioso apporto in termini di esperienza, competenza e professionalità al servizio delle aziende italiane. In questi anni Nts Project ha maturato moltissime esperienze in vari settori e ambiti aziendali, diventando un vero e proprio “competence center” e mettendo a disposizione un portfolio di soluzioni specialistiche e servizi ad alto valore aggiunto. Nel 2017 l’azienda ha ottenuto da parte di Cribis D&B, società specializzata nella business information, il Cribis Prime Company, riconoscimento di massima affidabilità commerciale.