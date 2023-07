Dalla polizia un vademecum per le vacanze sicure

Dalla questura di Perugia opuscolo per prevenire furti e rapine



Un vademecum con suggerimenti e consigli utili ai cittadini, per la prevenzione di furti e rapine in concomitanza con l’estate e le vacanze estive, quando spesso si registra un aumento di questi reati verrà fornito dalla Questura di Perugia ai cittadini anche nel corso di alcuni incontri pubblici, che verranno programmati nei prossimi giorni in tutta la provincia.

Una iniziativa presentata in una conferenza stampa dal dirigente della divisione anticrimine, Alessandro Drago e da quella dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, Monica Corneli.

“Sono le buone pratiche uno dei presupposti per contrastare la diffusione della micro criminalità” si legge in una delle pagine dell’opuscolo a firma del questore Giuseppe Bellassai.

“La questura di Perugia – prosegue – insieme alle amministrazioni locali e alle altre forze dell’ordine è impegnata sul territorio per elevare il livello di sicurezza percepita attraverso un potenziamento dei controlli e una capillare presenza di uomini e mezzi. Tuttavia oggi è prezioso un percorso di fiducia e collaborazione con i cittadini per vincere insieme questa battaglia di sicurezza e legalità”.

In particolare, per quanto riguarda le abitazioni, la polizia si raccomanda di scegliere con cura gli infissi, chiudere sempre con più mandate, dotarsi di un sistema di allarme collegato con le forze di polizia, non lasciare le chiavi di casa in luoghi esterni e oggetti preziosi in mostra su mensole o mobili.

In caso qualcuno si accorga che nella propria abitazione è stato compiuto un furto, inoltre, la polizia si raccomanda di non entrare subito all’interno e di chiamare immediatamente il 112.

Tra i suggerimenti anche quelli di annotare il numero di targa di auto sospette, fare ritirare la posta in caso di lunghe assenze da casa e stare attenti alle truffe da parte di soggetti che si presentano con la scusa di dover fare controlli di vario genere. Per la prevenzione di truffe e rapine, infine, la polizia consiglia di portare un telefono cellulare per le emergenze, chiudere la borsa per strada, entrare in luoghi affollato se ci si sente seguiti, non tenere il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni e, in caso di ritiro di contanti in banca o alle Poste, farsi accompagnare da qualcuno. “La campagna di informazione è importante in questi contesti ed è importante che abbia la possibilità concreta di raggiungere le persone – ha detto Drago -. Fortunatamente ci troviamo in una provincia dove è favorito il rapporto tra persone, tra vicini di casa e quindi è possibile fare questa opera di passa parola e divulgazione di queste informazioni”. “L’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico presta un servizio h24 – ha ricordato Monica Corneli -. Abbiamo pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio che fanno attività di prevenzione e vengono monitorate in modo particolare le zone residenziali e quelle fuori dalla città, dove magari per determinati soggetti potrebbe sembrare più facile compiere dei reati. E’ importantissimo fare gruppo tra vicinato. L’invito è quello di non temere di contattare il numero di emergenza112, anche soltanto in caso di dubbio”.