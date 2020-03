Da ‘I Pagliacci e Interamna Nahars’: una raccolta fondi per l’ospedale di Terni

E’ l’appello delle associazioni I Pagliacci e Interamna Nahars, che, come tante altre associazioni della provincia di Terni, hanno avviato una raccolta fondi per l’azienda ospedaliera “Santa Maria” di Terni.

Per donare c’è il codice Iban IT21 Y076 0114 4000 0000 1905 558 causale Covid-19, intestato all’ Associazione I Pagliacci.

La onlus, per restare vicina ai bambini, ha creato il canale YouTube I Pagliacci – Andrà tutto bene.

“Il volontariato non si ferma – assicura Alessandro Rossi – non possiamo incontrarci, non possiamo vederci, non possiamo abbracciarci ma noi ci siamo, pensiamo ai bambini e vogliamo regalare loro sorrisi anche a distanza. Seppur lontani fisicamente li portiamo dentro al cuore”.