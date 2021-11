Countdown per la 4ᵃ Straquasar tra prevenzione benessere e solidarietà

Al Quasar Village di Ellera di Corciano stand, iniziative e mostra mercato dall’11 al 14 novembre – L’attesa gara podistica torna domenica 14. Nello stesso giorno via agli eventi di Natale

Prevenzione, benessere e solidarietà saranno le tematiche su cui ruoterà il lungo fine settimana del Quasar Village, il quale culminerà con la quarta edizione della gara podistica Straquasar. Per quattro giorni, da giovedì 11 a domenica 14 novembre, il centro commerciale di Ellera di Corciano ospiterà tutta una serie di iniziative organizzate in collaborazione con associazioni benefiche locali, da Avanti Tutta onlus alla Croce Rossa di Corciano, dall’Afas (Azienda speciale farmacie del Comune di Perugia) all’associazione La Lumaca. “Queste realtà – ricordano gli organizzatori – sono quotidianamente impegnate nel sensibilizzare ed educare la comunità rispetto a pratiche di miglioramento della qualità della vita. Infatti, anche nei loro stand allestiti al Village verranno fornite informazioni su progetti di prevenzione, consegnati gadget omaggio, presentati libri ed effettuati check up gratuiti per tutti i visitatori”. Il tutto sarà accompagnato da una mostra mercato di artigianato tipico locale aperta da giovedì a domenica dalle 10 alle 20. Tra le iniziative in programma, venerdì 12 alle 18 Avanti Tutta onlus illustrerà nella galleria del centro commerciale il progetto di riqualificazione della sala d’attesa del Day Hospital oncologico, mentre domenica alle 17 presenterà i libri ‘Post’ di Leonardo Cenci e ‘Le favole del cuore’ di Ilaria Antonielli. Oltre agli stand con le loro attività, da segnalare anche le dimostrazioni di agility dog previste nei pomeriggi di sabato e domenica.

La quattro giorni raggiungerà il suo apice proprio domenica 14 novembre con la tanto attesa Straquasar che farà il suo ritorno dopo un anno di stop. La gara podistica organizzata dalle società L’unatici Ellera Corciano e Cdp Atletica Perugia, a cura di Archi’s Comunicazione, prenderà il via alle 10 dal centro commerciale e si snoderà su un percorso di circa 11 chilometri, con arrivo nuovamente al Quasar. Il tutto si chiuderà con una castagnata di san Martino alle 17 e l’accensione dell’XMas Village di Natale con luminarie e pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Le iscrizioni sono aperte ancora fino alla mezzanotte di giovedì 11 novembre al sito https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211600 dove è possibile consultare anche il regolamento con tutti i requisiti richiesti per la partecipazione e i contatti di riferimento. Il numero massimo di iscrizioni accettate è 350.