Coronavirus Umbria: tornano a scendere i ricoverati, altri sei morti

Continua il calo degli attualmente positivi

Dopo giorni di lenta crescita tornano a calare i ricoverati Covid in Umbria, 225, cinque in meno, al 4 febbraio.

Stabili i posti occupati nelle terapie intensive, nove, mentre sono segnalati altri sei morti.

Lo riporta il sito della Regione.

Nell’ultimo giorno sono stati registrati 1.426 nuovi casi, il 15 per cento in meno rispetto a giovedì, e 2.424 guariti. Gli attualmente positivi scendono a 21.062, 1.004 in meno.

Sono stati analizzati 3.100 tamponi e 11.167 test antigenici, per un tasso di positività pari al 9,99 per cento (11,7 per cento il giorno precedente).