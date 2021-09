Coronavirus Umbria: stabili i ricoveri

In terapia intensiva scesi a due, uno in meno di venerdì

E’ fermo a 45 il numero dei ricoveri ordinari per Covid in Umbria, mentre sono scesi a due (uno in meno di venerdì) quelli in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore – secondo i dati della Regione aggiornati al 25 settembre – sono guarite 81 persone e non si sono registrati decessi. I nuovi casi di potività rilevati sono 49.

Gli attualmente positivi scendono così a 1.026 (32 in meno).

Sono stati analizzati 5.841 test antigenici e 1.897 tamponi molecolari. Il tasso di positivtà sul totale è pari a 0,63 per cento (era 0,8 venerdì).