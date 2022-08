Coronavirus Umbria, nove ricoverati in meno negli ospedali

Da tre a due in intensiva, continua discesa attuali positivi

Ancora un calo di ricoverati negli ospedali dell’Umbria, ora 155, nove in meno di martedì (con una diminuzione del 7,8 per cento a livello settimanale), con due pazienti nelle intensive, uno in meno.

Lo riportano i dati della Regione aggiornati al 24 agosto.

Nell’ultimo giorno non sono stati registrati morti per il virus. I nuovi casi sono stati 409 e 551 i guariti, con gli attualmente positivi scesi a 4.511, 142 in meno.

Sono stati analizzati 2.281 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 17,9 per cento, era 16,9 martedì e 15,2 lo stesso giorno della scorsa settimana.