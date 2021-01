Coronavirus: “Chiusure attività commerciali, la Regione verifichi l’uniformità”

“Notizie giunte in questi giorni evidenziano aperture non uniformi di attività commerciali similari nello stesso territorio a partire dal periodo pre-natalizio ad oggi. Una situazione che, se accertata, potrebbe aver causato, da un lato un danno economico ad esercenti che nelle stesse condizioni si sarebbero adeguati in modo differente alla normativa, dall’altro la possibilità di aver dato luogo a presumibili affollamenti”.

Così il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd) che in proposito annuncia la presentazione di una interrogazione per sapere dalla Giunta regionale

“se è a conoscenza di casi di non uniforme interpretazione sulle aperture/chiusure degli esercizi commerciali e in caso positivo, in quali realtà territoriali ciò si è verificato e in base a quali provvedimenti”.