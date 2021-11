Confindustria Umbria: elezione Briziarelli, le congratulazioni dell’amministrazione comunale

A sottolinearlo, a nome di tutta l’amministrazione comunale, sono il sindaco di Marsciano Francesca Mele insieme al vicesindaco con delega allo sviluppo economico, Andrea Pilati.

L’imprenditore, presidente dell’azienda marscianese FBM spa, è stato eletto alla guida degli industriali umbri per il biennio 2021-2023.

“Questa elezione – commenta il vicesindaco Pilati – a riconoscimento delle doti personali e imprenditoriali di Vincenzo Briziarelli, è una investitura di grande responsabilità, in una fase storica che chiama tutto il tessuto imprenditoriale a confrontarsi con le opportunità di un rilancio dell’attività d’impresa e di una trasformazione epocale, accompagnata dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una fase in cui sarà fondamentale anche per la nostra regione, le sue istituzioni, la scuola e tutti gli attori della comunità civile, riannodare le maglie che ne devono fare un sistema coeso, consapevole delle proprie potenzialità, dei propri asset e competitivo in tutti gli scenari nazionali e internazionali. Un quadro in cui certamente il ruolo di Confindustria, come anche di altri rappresentanti del mondo economico produttivo, è da protagonista. Al nuovo presidente esprimo quindi, a nome del Comune di Marsciano, l’augurio di un buon lavoro nella certezza che tutti potremo concorrere, collaborando, allo sviluppo del territorio e al benessere della comunità regionale”.