Città della Pieve sarà la “Città del Natale” dal 4 dicembre al 6 gennaio

Tra le novità la “Nevicata in piazza” e i tour in carrozza

Città della Pieve si trasforma ne “La Città del Natale”, destinazione ideale per trascorrere il periodo più intenso e magico dell’anno, celebrando la vera essenza del Natale: lo stare insieme.

A creare la tipica atmosfera incantata contribuirà il piccolo Mercatino di Natale che, a partire dal 4 dicembre, impreziosirà Piazza Plebiscito e parte di Via Veneto tra sapori eno-gastronomici della tradizione e prodotti artigianali.

Non mancheranno intrattenimenti per i più piccoli, come Babbo Natale che, dall’11 fino al 24 dicembre, accoglierà i bimbi e le loro letterine piene di desideri nella sua casina di Piazza Plebiscito, mentre alla Rocca Perugina si svolgeranno tanti laboratori, giochi, visite animate ed in Largo della Vittoria, una straordinaria caccia al tesoro con l’aiuto di asini (veri) ed Elfi, alla ricerca dello spirito del Natale.

Una novità 2021 sarà la “Nevicata in Piazza”, dove, ogni sabato pomeriggio alle 16.30, con il naso all’insù’, sarà possibile ammirare una miriade di bianchi, morbidi e delicati fiocchi cadere magicamente “dal cielo”.

Le domeniche pievesi di dicembre saranno inoltre caratterizzate dai “Tour in carrozza” con carrozze trainate da cavalli che condurranno cittadini e turisti alla scoperta di vicoli e piazze del centro storico, facendoli calare in un’atmosfera d’altri tempi.

Cavalli anche nelle frazioni, che avranno il compito di portare Babbo Natale a salutare i bambini e raccogliere le loro letterine, tra le quali la più simpatica verrà premiata domenica 19 dicembre in Largo della Vittoria.

Non mancheranno le proposte culturali come la Mostra di Mario Ortolani “Inedit Ortolani” allestita a Palazzo Della Corgna, che verrà inaugurata nel pomeriggio del 4 dicembre.

Appuntamento di ineguagliabile bellezza resta il Presepe Monumentale, visitabile dal 25 dicembre al 6 gennaio. Grazie alle sapienti mani degli artigiani, il Terziere Castello tornerà a sorprendere i visitatori con il tradizionale presepe che si snoda nei sotterranei di Palazzo Corgna.

Ma il Natale a Città della Pieve offre molto altro ancora. Nella Notte di San Silvestro l’appuntamento è sotto la neve in Piazza Plebiscito per festeggiare e brindare insieme il Capodanno, mentre mercoledì 5 gennaio è previsto l’arrivo dei Magi ed il 6 la discesa della Befana dalla Torre Civica.

Concerti, eventi a teatro, tour turistici, fiera del dolce internazionale, castagnata del Terziere Casalino e appuntamenti per bambini completano il programma di iniziative che può essere seguito sui canali social istituzionali (Comune di Città della Pieve e Visit Città della Pieve) e consultato su www.cittadellapieve.org/citta-del-natale/.